'Thiên đường' băng tuyết Tà Xùa: Ngỡ ngàng núi đồi trắng xóa hút du khách check-in

Bản làng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa mùa băng tuyết trắng xóa

Rừng cây, bụi cỏ biến thành rừng cây băng trắng long lanh

Được mấy người bạn ở Sơn La bật mí ở khu Tà Xùa (Bắc Yên) đang có băng tuyết siêu đẹp, chúng tôi tức tốc thẳng tiến. Trong những mùa đông trước, Tà Xùa thường dù nhiệt độ xuống thấp nhưng thường không xuất hiện tuyết, trừ đợt rét kỷ lục vào tháng 1.2016.

Rừng cây nhuốm màu băng tuyết

Nằm cách Hà Nội khoảng 220km theo hướng quốc lộ 32, Tà Xùa nằm ở độ cao từ 1.500 - 2.000m so với mực nước biển. Đây là nơi được các bạn trẻ gọi là "thiên đường" săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc.

Những người Mông vẫn lặng lẽ mưu sinh đi trên cung đường băng giá

Trên hành trình đến Tà Xùa, chúng tôi phải dừng lại nhiều lần để làm ngụm nước trà nóng làm ấm cơ thể, cho hết run tay. Cung đường 15km cuối đèo dốc lên cao dần thì nhiệt độ lại xuống thấp dần. Từ 8-9oC dưới đồng bằng xuống còn 3-4oC và khi đến xã Tà Xùa - Trung tâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa thì nhiệt độ đã về 0oC.

Nhóm người đi xe máy dừng lại ngắm cảnh

Cảnh tượng hùng vỹ, độc đáo, vô cùng ấn tượng đã hiện ra trước mặt mọi người. Những cánh rừng đã bị màu trắng của băng tuyết bao phủ. Cây cối biến thành cây băng, cây tuyết kỳ thú hiện ra trước mắt chúng tôi. Đến đây tôi cũng đã bắt gặp nhiều đoàn du khách khác đang hứng thú chụp ảnh với băng tuyết. Người thì mặc áo mưa, kẻ lại như quấn cả tấm chăn bông lên mình… tất cả để chống chọi lại cái rét cắt gia, cắt thịt để ra ngắm hiện tượng thiên nhiên hiếm có.

Ba anh chàng mặc nguyên bộ áo mưa để vào tận nơi xem băng tuyết

Anh Thào A Vàng - một người Mông bản địa ở đây cho biết: “Năm nay băng tuyết này xuất hiện ở Tùa Xua mấy ngày rồi, có vẻ còn nhiệu và đẹp hơn năm 2016”. Các bản làng vùng cao ở xã Tà Xùa, Làng Chếu, Háng Đồng, Hang Chú… bước vào mùa lạnh giá nhất với một màu trắng xóa khắp núi đồi

Ngôi nhà đơn sơ của bà con người Mông giữa miền băng giá

Chúng tôi tiến đến một cánh rừng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp băng tuyệt một cách cận cảnh. Những cành lá nước mưa, sương sớm bám vào rồi kết thành băng trắng xóa. Trước mắt du khách giờ là những cành băng, cành tuyết độc đáo. Thỉnh thoảng, mọi người lại bắt gặp một gốc đào đã bung nở. Băng đá trong suốt bao bọc lấy từng chiếc lá, từng bông hoa nhỏ xinh… nhìn vô cùng lạ mắt, thích thú.

Cây băng tuyết khổng lồ

Mọi người thích thú xem cảnh băng tuyết hiếm có khó tìm, trên từng quãng đường, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng hò reo khoái chí… Dường như nơi đây những ngày này đã trở thành "thiên đường" săn ngắm băng tuyết đầy mê hoặc.

Mọi người đều hào hứng chụp ảnh tự sướng, ghi lại hiện tượng thiên nhiên hiếm có ở nơi này.

Những khối đá trong suốt bám trên lá cây