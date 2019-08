Thiếu nữ Việt mất tích tại Anh: Ba mẹ đi du lịch cùng em hay không?

Không thể đi du lịch một mình

Để giải đáp thắc mắc trên, Thanh Niên đã liên hệ với một số công ty du lịch tại Việt Nam có tổ chức tour du lịch sang Anh và đều nhận chung một câu trả lời như sau: Theo thông lệ, người dưới 18 tuổi khi đi du lịch ở Anh hay một số nước có quy định chặt chẽ về việc cấp visa (thị thực) thì phải có cha hoặc mẹ đi cùng thì mới được cấp visa. Trong trường hợp cha mẹ không đi cùng, cha mẹ phải có giấy ủy quyền cho phép người khác dẫn con đi. Giấy ủy quyền này phải có sự xác nhận của địa phương.

Rất có thể, cô bé Linh Le này đi cùng ba mẹ trong chuyến du lịch này, thế nhưng nếu có người thân đi cùng thì cảnh sát địa phương đã có nhiều hơn thông tin hơn để tìm kiếm em và truyền thông Anh cũng sẽ dẫn được lời của người thân.

Thành phố York (Anh) - nơi xảy ra vụ mất tích của thiếu nữ 15 tuổi người Việt. Ảnh chụp màn hình York Press

Một công ty du lịch lớn tại Việt Nam cho biết: Việc xin visa đi du lịch vào Anh và một số nước rất nghiêm ngặt, nên nếu không có giấy ủy quyền của cha mẹ cho người đi cùng thì người dưới 18 tuổi thì sẽ không được cấp.

Nếu bé Linh Le đi du lịch đơn thuần cùng gia đình thì khả năng cô bé thất lạc sẽ được gia đình trình báo ngay với chính quyền địa phương. Tuy nhiên thông tin cảnh sát Anh đã bắt giữ 8 người và không có bất cứ phát ngôn nào liên quan đến người thân của em khiến cho vụ mất tích của cô bé thêm nhiều nghi vấn: có thể Linh Le sang Anh mà không có bố mẹ đi cùng.

Dưới 15 tuổi sang Anh như thế nào?

Anh T.C.Minh, một phụ huynh thường xuyên cho con đi du lịch nước ngoài chia sẻ: “Tôi cho con tham gia một số khóa học hè ở nước ngoài nên sẽ dễ dàng hơn trong việc xin visa cho con ra nước ngoài mà cha mẹ không cần đi theo. Những năm vừa qua, tôi thường gửi con đi học hè ở Singapore và Úc thông qua các chương trình trại hè ở nước ngoài”.

Theo anh T.C.Minh, muốn cho con dưới 18 tuổi đi học hè ở nước ngoài thì phải khá tiếng Anh, đồng thời trước đó, cha mẹ nên dẫn con đi nhiều lần để làm quen với việc di chuyển ở những thành phố xa lạ. Mùa hè vừa qua, con anh Minh sang học tại Úc, ở nhà người Úc (dạng homestay) chứ không ở ký túc xá của trường, tự đi xe buýt đến trường học và tự đi về. Anh Minh kể có lần cháu bị lạc, nhưng nhờ biết tiếng Anh và biết xem bản đồ tại bến xe công cộng nên cháu đã tự tìm đường đi về nhà.

Trong khi đó, anh Lê Quang Ân, một phụ huynh gởi con dưới 18 tuổi theo học khóa học hè tại nước ngoài nhiều lần cho biết có nhiều trường hợp, khóa học hè chỉ diễn ra 1 hoặc 3 tháng, nhưng thời hạn visa du lịch tại nước đó có thể là 6 tháng hoặc 1 năm. Sau khi hết khóa học, trẻ vẫn được phép ở lại đi du lịch tự do nếu cha mẹ đồng ý và phải có sự bảo lãnh của người thân tại quốc gia đó, cha mẹ phải chịu mọi trách nhiệm về sự an toàn của con họ.

Nếu công ty đưa trẻ đi học hè ở nước ngoài và theo thông lệ, hết khóa học thì trẻ sẽ về Việt Nam luôn. Trong thời gian của khóa học, sự an toàn của trẻ em do công ty tổ chức du học chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ có người thân tại nước ngoài bảo lãnh và xin cho con ở lại tiếp (nếu visa còn thời hạn) thì cha mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của con sau khi khóa học kết thúc.

Hiện Thanh Niên đã liên lạc với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh hi vọng sẽ sớm có câu trả lời sớm nhất về tung tích của em.

Tin mới nhất từ tờ The Guardian cho biết cụ thể rằng: Đại sứ quán Việt Nam ở London xác nhận đã biết về trường hợp mất tích này và đã nhận được hộ chiếu của Linh Le từ công ty du lịch đưa cô gái sang Anh. Cha mẹ của em ở Việt Nam cũng đã được thông báo. The Guardian trích lời người phát ngôn của cơ quan này cho biết: “Người phụ nữ đi du lịch cùng cô gái đã đến Đại sứ quán với các hướng dẫn viên du lịch và họ cho biết họ không tìm được cô gái. Họ đã gọi cho cảnh sát và nộp hộ chiếu của cô gái cho cảnh sát”.

“Chúng tôi cũng giữ hộ chiếu của người đi cùng cô gái nhưng sau đó trả lại. Người phụ nữ đó đã quay về Việt Nam. Các hướng dẫn viên thông báo cho gia đình của Le. Chúng tôi đang hỗ trợ cơ quan điều tra”, người phát ngôn nói.

Nếu ba mẹ hay người thân của em Linh Le đang ở Việt Nam, có thể cung cấp thêm thông tin cho báo Thanh Niên qua Đường dây nóng: 0906.645.777 để chúng tôi sớm chuyển đến các cơ quan chức năng bên Anh với mong muốn tìm được em sớm nhất.