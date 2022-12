Dưa hấu vụ tết hứa hẹn bội thu

Ngày 19.12, tin từ Phòng NN-PTNT H.Vĩnh Hưng (Long An), cho biết nông dân các xã vùng biên giới như Thái Trị, Vĩnh Bình, Thái Bình Trung, Khánh Hưng, Tuyên Bình của huyện này đang tập trung chăm sóc vụ dưa hấu tết với tổng diện tích khoảng 168 ha. Các giống dưa được trồng gồm Sen Hồng, Rồng Xanh, Phù Đổng là giống mới và được thị trường ưa chuộng.

Ông Nguyễn Văn Lâm (44 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, H.Vĩnh Hưng) chia sẻ: “Nông dân tụi tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong việc gieo trồng giống dưa hấu mới, hầu như năm nào cũng đem lại sản phẩm tốt, năng suất cao và bán được giá. Năm nay, gia đình tôi đầu tư trồng 1,5 ha dưa hấu Phù Đổng phục vụ thị trường tết. Đến thời điểm này, dưa hơn 30 ngày tuổi, thời tiết thuận lợi, chăm sóc thường xuyên nên không có sâu bệnh dưa phát triển đều và tốt. Nếu duy trì thế này sẽ hứa hẹn vụ dưa tết bội thu”.

Ông Lê Văn Bình (48 tuổi, ngụ xã Thái Bình Trung, H.Vĩnh Hưng) cũng hết sức vui mừng thông báo, năm ngoái gia đình ông trồng 2 ha dưa hấu, năng suất bình quân 22 tấn/ha, thương lái mua tại ruộng 8.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 150 triệu đồng. Năm nay, đầu tháng 10 âm lịch, ông lên liếp trồng dưa hấu để phục vụ thị trường tết. Nhờ có kinh nghiệm trồng nên dưa tăng trưởng tốt, dự kiến thu hoạch vào thời điểm gần giáp Tết Quý Mão.





“Để dưa đạt năng suất, sản lượng cao, cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Trong đó, quan trọng nhất là bón phân cân đối, dùng màng phủ công nghiệp và thăm ruộng dưa thường xuyên nhằm phát hiện, phòng trị bệnh kịp thời. Hy vọng giá dưa hấu ổn định để nông dân lãi cao, đón cái tết thật sung túc sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19”, ông Bình nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại cánh đồng dưa rộng mênh mông ở xã Thái Bình Trung và Khánh Hưng, nông dân đang tất bật chăm sóc từng trái dưa non, bón phân, tưới nước để đảm bảo thu hoạch trước tết 2 tuần. Nhiều nông dân cho rằng, chỉ cần đạt sản lượng cao, 1 ha có lãi chừng 100 triệu đồng là xem như vụ mùa thành công cho nhà nông vùng biên giới. Ngoài chú trọng năng suất, người dân cũng quan tâm đề phòng trộm cắp khi dưa chuẩn bị hái trái. “Lo thì lo vậy thôi, chứ có chính quyền rồi công an luôn tuần tra ngày đêm nên rất an toàn”, một nông dân cho hay.

Ông Trần Văn, Trưởng phòng NN- PTNT H.Vĩnh Hưng, thông tin dưa hấu là loại cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất biên giới nơi này. Chính vì vậy đem lại hiệu quả cao, nông dân lãi nhiều so với cây trồng khác. Vụ dưa hấu tết năm nay, nông dân một số xã trồng được khoảng 168 ha, tập trung nhiều ở các xã Thái Trị, Vĩnh Bình, Thái Bình Trung, Khánh Hưng... với các giống Sen Hồng, Rồng Xanh, Phù Đổng. Diện tích dưa đang phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc, hy vọng giá dưa ổn định, hứa hẹn một mùa vụ bội thu.