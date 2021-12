Dual Key: Loại hình căn hộ được ‘ưa chuộng nhất mùa dịch

Không gian riêng biệt để “cách ly”…

Những ngày qua, CDC Hà Nội ghi nhận số lượng F0 tăng cao chưa từng có. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tối 14.12 ghi nhận 900 ca Covid-19 trong 24 giờ với hơn 3.300 F0 (35% tổng số ca) đang điều trị tại nhà và trạm y tế lưu động. Việc điều trị F0 tại nhà hiện đang trở thành điều “bình thường mới” với yêu cầu đảm bảo các điều kiện về cách ly, chăm sóc đầy đủ và an toàn.

Với thiết kế thông minh “2 trong 1”, loại hình Dual Key với 2 chìa khóa riêng biệt cho mỗi căn hộ bỗng chốc “hợp thời” và trở thành hàng hot trên nhiều sàn BĐS những ngày qua.

Ông Quản Trọng Vinh - Đại diện đại lý phân phối BĐS CenLand tại dự án The Matrix One (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, bên cạnh các tiêu chí về vị trí, tiện ích nội khu, không gian sống, gần đây, người mua nhà đặc biệt quan tâm đến yếu tố riêng tư và tính “đa di năng” của căn hộ, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

“Với tâm lý lo xa, không ít khách hàng đã nhờ chúng tôi tư vấn một căn hộ có đầy đủ công năng và tiêu chuẩn cần thiết để an tâm cách ly tại nhà nếu chẳng may gia đình có người mắc Covid-19. Họ yêu cầu, căn hộ có thiết kế riêng biệt để tránh nguy cơ lây nhiễm khi phải sinh hoạt trong cùng 1 không gian. Theo đó, chỉ có loại hình căn hộ Dual Key là đáp ứng đầy đủ mong muốn trên, nhờ thiết kế thông minh, sở hữu 2 căn hộ khép kín, hoàn toàn biệt lập trong tổng thể 1 căn hộ lớn”, ông Vinh chia sẻ.

Nhìn từ bên ngoài, căn hộ Dual Key cũng giống như những căn hộ bình thường khác với một cửa ra vào. Tuy nhiên bên trong có lối dẫn đến hai phòng khác nhau với hai căn hộ riêng biệt, gồm đầy đủ các phòng chức năng khép kín. Mỗi căn một chìa khóa riêng, thích hợp cho việc cách ly và điều trị F0 tại nhà mà không sợ lây nhiễm cho người thân trong gia đình.

… và rất “hợp thời”

Không những thế, theo ông Vinh, loại hình Dual Key còn có sức hút rất lớn với những gia đình có thế hệ Gen Y, Z (những người được sinh ra trong giai đoạn 1980 - 1995, 1996 - 2009) đặc biệt đề cao cái tôi cá nhân và sự riêng tư trong trải nghiệm sống.

Nhiều chuyên gia cho hay, đây được cho là nhóm khách hàng sẽ định hình thị trường nhà ở trong vài năm tới. Nghiên cứu “Thế hệ Z - Người tiêu dùng tương lai” của Nielsen chỉ ra rằng, thị hiếu của các nhóm khách hàng đang có sự thay đổi rất rõ rệt. Nhóm thế hệ Millenials/Gen Y chuộng chung cư có sự riêng tư, độc lập; trong khi thế hệ Gen Z lại đòi hỏi không gian sống mới, có nhiều hơn sự kết nối, sáng tạo. Dù đa số vẫn chấp nhận sống chung nhiều thế hệ trong một mái nhà nhưng ý thức về cái tôi cá nhân của những người trẻ thế hệ Gen Y, Z khiến loại căn hộ Dual Key được ưa chuộng hơn.





Câu chuyện của Tuấn Lê dường như có thể gặp ở bất cứ đâu trong các gia đình đô thị. Sinh năm 1996, Tuấn vốn là một Millenials điển hình. “Mình toàn nửa đêm mới về, các cụ thì chỉ nghe tiếng mở cửa, tiếng xối nước là tỉnh giấc rồi thao thức đến sáng. Nhiều lúc muốn chuyển ra ngoài thuê nhà cho tự do, lại đỡ phiền mọi người, nhưng bố mẹ không đồng ý”, Tuấn Lê chia sẻ.

Tham quan trực tiếp tổ hợp căn hộ 5 sao đa tiện ích The Matrix One ở liền kề Bộ Ngoại giao, ngay mặt tiền đại lộ Lê Quang Đạo, không chỉ Tuấn Lê mà các bậc “trưởng lão” trong nhà đều rất kết.

Căn hộ Dual Key mà gia đình anh chọn được thiết kế theo trường phái không gian mở - Open Space,giúp tối ưu hóa công năng sử dụng, mang đến tầm nhìn panorama ôm trọn công viên, hồ nước 14 ha xanh ngút ngàn trước mắt.

Ngay trong tháng 12 này, mua căn hộ Dual Key, gia đình anh còn được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 9,5% giá trị căn hộ, đặc biệt là quà tặng cây thông vàng trị giá 100 triệu đồng.

“Cả nhà đang rất háo hức được chuyển về sống tại The Matrix One. Căn hộ 2 trong 1 này quả thật rất lý tưởng, đủ riêng tư nhưng cũng đủ gần gũi để mọi thành viên được gắn kết, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối trong trạng thái sống chung với Covid như hiện nay”, Tuấn Lê tâm đắc cho biết.