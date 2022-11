Đức Trí 'trả lại' Một ngày mùa đông của Bảo Chấn cho Mỹ Hạnh

Bên em là biển rộng và Giờ đây em biết (Một ngày mùa đông) là những bài hát được nhạc sĩ Bảo Chấn giao cho Mỹ Hạnh thu âm đầu tiên cũng như chính ông vỡ bài, phối âm và bấm máy ghi âm trong studio cho nữ ca sĩ có giọng hát trầm dày này.

Yêu những bản thảo đầu tiên

Có lẽ, những người theo dõi nhạc Việt cũng còn nhớ, cuối 1997 đầu 1998, đã có một chuyện hy hữu xảy ra trên bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh, Bên em là biển rộng phiên bản Mỹ Hạnh và phiên bản Thanh Lam (với hai phần lời khác nhau) đã có một so kè, rượt đuổi sát nút để cùng bám trụ trong top 10 trên sóng FM 99,9 Mhz. Một ngày mùa đông do Thanh Lam thể hiện sau đó, cũng leo top suốt những năm 1999, tuy nhiên Mỹ Hạnh mới là người thu âm ca khúc này đầu tiên với tựa đề Giờ đây em biết. Trong LP Bảo Chấn - Nơi ấy bình yên (do nhạc sĩ Đức Trí và Gia Định Audio sản xuất, vừa phát hành) và đêm nhạc Musique de Salon thứ 3 - Bảo Chấn & Đức Trí, nhạc sĩ Đức Trí đã trao lại hai bản “hit hụt”này cho Mỹ Hạnh.

Hai bản ghi âm Bên em là biển rộng và Giờ đây em biết (tên ban đầu của Một ngày mùa đông) với phần lời đầu tiên do chính nhạc sĩ viết được phát hành trong hai album tổng hợp của Saigon Audio là Ảo ảnh tình yêu và Mãi mãi mùa thu vào tháng 9.1996. Hai CD trên cũng do chính Bảo Chấn sản xuất, biên tập và hòa âm - phối khí. Những phiên bản sau đó của Thanh Lam (và nhiều ca sĩ khác) có phần lời được người bạn thân của Bảo Chấn là nhạc sĩ Dương Thụ chỉnh sửa. Và như nhạc sĩ Đức Trí nói thì: “Giống như anh Bảo Chấn, tôi cũng từng cộng tác với nhiều người khác để viết lời ca khúc của mình. Bản nhạc phổ biến và nổi tiếng cũng là những lời đó. Tuy nhiên, sau này khi nhìn lại, không hiểu sao tôi lại thấy yêu những bản đầu tiên, dẫu những lời đầu tiên này có phần vụng dại, non nớt thậm chí bị chê là… sến”.

Nhạc sĩ Bảo Chấn kể giữa những năm 1990, ông đi làm show khắp các tỉnh thì nghe được Mỹ Hạnh của đoàn Hải Đăng (Nha Trang) có giọng hát rất hay, đặc biệt là quãng trầm rất tối, rất ấm mà không bị khàn, ngoại hình - gương mặt trông “cũng được” nên rất quý. Khi cô vào Sài Gòn, ông cũng là người chỉ dạy những bước đầu tiên. Thậm chí như Mỹ Hạnh chia sẻ: “Thời đó còn trẻ mà, lại mới vô Sài Gòn, tôi tha hồ bay nhảy, người ta mời ở đâu cũng hát, nhạc gì cũng thử. Bố Chấn là người rầy la tôi hoài”. Mỹ Hạnh được xem như ca sĩ ruột của Bảo Chấn, được giao cho những bài hát thuở ban đầu của ông.

Theo nhạc sĩ Bảo Chấn: “Tôi thu cho cô ấy đâu chừng 5 bài, dự định phát hành mà chưa gì cô ấy đã bỏ sang Nga. Tôi tìm hiểu thì biết cô ấy đi vì tình yêu. Tôi giận và buồn hết sức. Rồi bẵng thời gian sau, tôi gặp Thanh Lam. Chính Thanh Lam là người đưa Bên em là biển rộng của tôi ra ánh sáng, được công chúng yêu thích (cùng với Một ngày mùa đông). Tuy nhiên Mỹ Hạnh là người thu đầu tiên, những bản thu mang nhiều kỷ niệm của một thời”. Đặc biệt, nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ rằng với anh, Bên em là biển rộng là bài hát đáng nhớ và hay nhất của nhạc sĩ Bảo Chấn. Anh thậm chí nhớ từng nốt nhạc của bài hát cũng như từng chi tiết bản tổng phổ hòa âm trong đầu. Khi sử dụng lại ca khúc, anh hầu như giữ nguyên bản phối đặc trưng của Bảo Chấn, chỉ thêm thắt một số chi tiết nhỏ vì sợ khán giả bảo mình… bắt chước đàn anh!

"Nơi bình yên" của 2 thế hệ nhạc sĩ

Mỹ Hạnh nhớ lại, thuở đó, khi đời sống nhạc Việt còn chưa “vội vã” như bây giờ, mỗi khi thu âm, cô đều được chính nhạc sĩ gửi gắm tâm sự, chỉ dẫn từng chỗ nên hát rất nội tâm. Khi được nhạc sĩ Đức Trí gọi điện mời thu âm LP Nơi ấy bình yên và hát trong đêm nhạc Bảo Chấn & Đức Trí, cô không cần suy nghĩ hay ngần ngại gì mà nhận lời ngay và vội vã bay từ nước ngoài về. Trên sân khấu đêm nhạc Bảo Chấn & Đức Trí, dẫu không ở phong độ tốt nhất, Mỹ Hạnh đã thể hiện đong đầy cảm xúc hai ca khúc trên. Ngoài ra, cô còn hát thêm Vì em yêu anh của nhạc sĩ Đức Trí. Chính anh cũng thừa nhận rằng mình cũng bất ngờ khi trong số ca khúc đưa ra, Mỹ Hạnh lại chọn bài hát này, một ca khúc có quãng rộng và cao. Dẫu chưa đạt đến độ hoàn hảo, nhưng đêm qua Mỹ Hạnh với chất giọng quý hiếm và lối hát cảm xúc, đủ sáng để trở thành ngôi sao của đêm diễn.





Trong đêm nhạc, đáng tiếc là Mỹ Hạnh không trình diễn lại lời đầu tiên của Bên em là biển rộng mang đậm dấu ấn của cô mà hát phần lời đã chỉnh sửa. Tương tự, Mùa thu do Bích Trâm hát (tựa cũ và lời cũ là Bâng khuâng) cũng vậy. Nhạc sĩ Đức Trí lý giải: “Anh Bảo Chấn có thói quen không giữ lại bản nhạc khi thu âm xong vì anh sợ mình lại sử dụng tiếp cho lần thu âm sau với ca sĩ khác, hãng đĩa khác. Tôi làm việc với anh trong phòng thu từ những năm mới mười tám đôi mươi nên chính tôi là người nhặt và giữ lại những bản nhạc còn trên giấy này. Thậm chí bây giờ, sau mấy chục năm, tôi đưa ra bản thảo, anh Chấn còn không nhớ là mình đã từng hòa âm bài hát này hay chẳng nhớ nổi là mình đã từng viết lời như thế này. Vậy nên, trong đêm nhạc hôm nay, có những bài tôi sử dụng bản thảo lời đầu tiên, có bài lại sử dụng lời phổ biến có sự chỉnh sửa của anh Dương Thụ, tùy vào… sự sưu tập của mình!”.

Dù nhạc sĩ Đức Trí có chia sẻ, đêm nhạc lần này anh không sắp xếp thứ tự ca sĩ theo cách thường thấy: ca sĩ trẻ hát trước, tên tuổi, ngôi sao hát sau, mà “đảo” trật tự và xen kẽ để mang lại cảm xúc mới mẻ cho người thưởng thức. Song vì sự thay đổi này, một giọng ca như Mỹ Hạnh khi vào giữa chương trình, nhận nhiều tràng pháo tay tán thưởng nhất, thì đến phần các ca sĩ sau, tâm lý người nghe trở nên hụt hẫng ít nhiều.

Nếu trước đó, Uyên Linh mở màn trọn vẹn và mở ra không gian âm nhạc đáng mong chờ càng về sau càng thăng hoa với Ước mơ trong đời, Để em còn còn chút yêu người (lời đầu của Biết em còn chút dỗi hờn) và Những lời buồn thì những phần trình diễn sau đó của Hakoota Dũng Hà, Bích Trâm hay Lân Nhã dường như chưa thỏa cảm xúc người nghe. Hakoota Dũng Hà và Bích Trâm lộ rõ sự hồi hộp trên sân khấu, nhất là khi hát tình khúc Bảo Chấn. Thùy Chi vì lý do sức khỏe đã vắng mặt. Cece Trương dù mới mẻ và khá “Tây” khi hát nhạc Bảo Chấn (Chiếc lá vô tình) và Đức Trí (Vội vàng, Những lời buồn), tuy nhiên cô không đủ sức để níu khán giả đến phút cuối chương trình. Quả nhiên, sự thay đổi trong trình tự biểu diễn - cái mới nào cũng không dễ được đón nhận ngay từ đầu; nhưng như nhà văn Lỗ Tấn từng viết, trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường thôi…