Đừng bao giờ quên uống nước 4 lúc này

Bệnh nhân nam B.S, 52 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM, nhập viện cấp cứu đêm 17.10 tại khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định do đau ngực dữ dội. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải, hai nhánh chính còn lại hẹp khít từ 90-95%.