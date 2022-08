Đừng chỉ là kinh tế nửa đêm

Chúng ta đều biết từ cuối năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở VN và cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 6 giờ sáng hôm sau tại một số thành phố, khu du lịch lớn.

Quyết định này nhận được ủng hộ của rất nhiều người bởi trước đó, cảnh người dân - du khách đang ăn uống vui chơi ở Hà Nội bị lực lượng chức năng tới giải tán vì quá giờ gây phản cảm và bức xúc cho cả người mua lẫn người bán. Đặc biệt, trong bối cảnh chúng ta coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, luôn tìm mọi cách để du khách tiêu tiền nhiều hơn khi tới VN thì việc hạn chế giờ hoạt động lại cho thấy sự thiếu nhất quán giữa chủ trương và thực tế.

Ở thời điểm hiện tại, thắp sáng kinh tế đêm được nhiều địa phương coi là giải pháp đột phá để vực dậy sau đại dịch. Chợ đêm, phố đêm, các hoạt động về đêm đang được thiết kế và mở ra ở rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Thế nên, kiến nghị được hoạt động sau 0 giờ để tăng doanh thu và thêm cơ hội cho khán giả thưởng thức điện ảnh của các rạp chiếu phim xuất phát từ nhu cầu có thật và hoàn toàn chính đáng. Tác giả bài viết đã chứng kiến một nhóm gần chục du khách nước ngoài tới Sa Pa hồi cuối tháng 7 vừa rồi than phiền không có rạp chiếu phim nên họ không biết làm gì khi trời mưa tầm tã cả ngày. Trước đó, không ít khách Tây tại TP.HCM cũng bày tỏ muốn xem phim đêm để dành thời gian ban ngày đi thăm thú. Chưa kể nhiều người dân thành thị, vì đặc thù công việc chỉ có thể dành thời gian ban đêm để đến rạp... Tại sao chúng ta phải giới hạn họ?

Quan trọng hơn, giới hạn về thời gian chiếu phim đang đi ngược với yêu cầu “chủ động phát triển kinh tế ban đêm để tận dụng tối đa thời gian, phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người nước ngoài” trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm của Chính phủ. Các cụm rạp “đo” được nhu cầu nên đã chủ động đề xuất tăng cung theo đúng tinh thần đề án.





Nếu lấy lý do “an toàn” để giới hạn họ thì không có gì chứng minh mở đến 2 giờ sáng sẽ an toàn hơn là mở đến 6 giờ sáng. Cũng không có lý do gì ở các thành phố không ngủ, các hoạt động giải trí, ăn uống được mở thoải mái mà rạp phim lại phải “đi ngủ sớm”. Chưa kể, sự giới hạn này cũng kéo theo những quy định thiếu căn cứ khác. Cụ thể, trong Dự thảo sửa đổi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (phần về điện ảnh), các rạp chiếu phim, địa điểm chiếu phim công cộng hoạt động ngoài thời gian từ 8 - 24 giờ sẽ bị xử phạt hành chính. Nên nhớ, trong khi Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh công cộng không hề điều chỉnh hoạt động của rạp chiếu phim. Vậy “đòi” xử phạt là dựa trên cơ sở nào? Về vấn đề này, Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) trong công văn gửi Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề nghị bỏ quy định xử phạt với hành vi phổ biến phim ngoài thời gian cho phép.

Kinh tế đang cần động lực, du lịch đang tìm mọi cách thu hút du khách, các doanh nghiệp đang nỗ lực từng giờ, từng phút để phục hồi sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh... Đừng vì thiếu quyết đoán mà biến kinh tế ban đêm, được mệnh danh là “cỗ máy in tiền”, thành “kinh tế nửa đêm”.