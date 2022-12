Đường liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương: Nhà thầu dựng ụ chặn xe tải chờ nghiệm thu

Dựng ụ bê tông chắn đường

Dự án đường liên tỉnh Hải Phòng đi Hải Dương dài 12,3 km, tổng vốn đầu tư gần 270 tỉ đồng, chạy qua 10 xã của H.Thủy Nguyên. Điểm đầu của đường này giao với QL 10 tại ngã ba Đông Sơn và điểm cuối kết nối với cầu Dinh bắc qua sông Kinh Thầy, TX.Kinh Môn (Hải Dương). Dự án được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt năm 2010.

Theo thiết kế, dự án đường liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương là đường giao thông cấp 3 đồng bằng, bề rộng nền đường 12 m; bề rộng lề đường mỗi bên 2,5 m; kết cấu mặt đường bê tông, phục vụ cho xe dưới 10 tấn.

Sau 11 năm thi công, dự án được hoàn thành vào năm 2021. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn chưa được nghiệm thu, đường bị lập ụ bê tông để rào chắn.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, người và các phương tiện đã di chuyển qua lại trên tuyến đường. Tuy nhiên, đoạn từ cầu Dinh về ngã tư Quảng Thanh dài hơn 2 km thì mặt đường đã xuống cấp; còn đoạn từ ngã tư Quảng Thanh về ngã ba Đông Sơn xuất hiện 3 hàng ụ bê tông lớn dựng giữa đường, khiến các phương tiện khác qua lại gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, xe tải, xe khách không thể đi lại.

Theo đại diện Phòng kinh tế và hạ tầng H.Thủy Nguyên, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi công đoạn từ cầu Dinh về ngã tư Quảng Thanh. Tuy nhiên, đoạn này được hoàn thành từ khá sớm. Các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng lưu thông qua lại nhiều, nên đến nay mặt đường đã xuống cấp. Đoạn còn lại từ ngã tư Quảng Thanh về ngã ba Đông Sơn nhiều năm sau mới được triển khai tiếp sau khi Trung ương và thành phố bố trí được nguồn vốn.

Về các cọc bê tông giữa đường, theo UBND H.Thủy Nguyên là do Tập đoàn Việt Úc - đơn vị trúng thầu thi công - dựng, nhằm mục đích ngăn không cho xe tải qua lại khi dự án chưa được nhà chức trách nghiệm thu, bàn giao. Để nghiệm thu dự án, UBND H.Thủy Nguyên đã đề nghị nhà thầu Việt Úc dỡ bỏ nhưng nhà thầu vẫn chưa thực hiện.

Nhùng nhằng chuyện dỡ ụ chắn đường

Chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên Nguyễn Văn Hoàng cho biết, dự án nói trên được thành phố giao cho huyện làm chủ đầu tư. Do vướng mắc về nguồn vốn khiến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công dự án gặp khó khăn, kéo dài đến năm 2021 mới hoàn thành.





“Để thông xe toàn tuyến, UBND huyện đang phối hợp với nhà thầu và Sở GTVT kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trước khi nghiệm thu, nhận bàn giao”, ông Hoàng nói.

Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng Vũ Duy Tùng cho biết, vừa qua, Sở được chủ đầu tư - UBND H.Thủy Nguyên và nhà thầu Việt Úc mời về kiểm tra đánh giá công trình trước khi 2 bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao và nhận bàn giao dự án. Trong lần kiểm tra đó, Sở GTVT đã yêu cầu nhà thầu phải dỡ bỏ các ụ bê tông giữa đường để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại thì mới đảm bảo điều kiện để nghiệm thu công trình.

Thông tin với Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc xác nhận, các cọc bê tông là do đơn vị dựng lên nhằm mục đích chặn không cho xe tải lớn qua lại trong khi công trình chưa được nghiệm thu. Lý do phải dựng ụ bê tông, được đại diện Tập đoàn Việt Úc lý giải là do năm 2021 trong khi đơn vị đang thi công những hạng mục cuối cùng của dự án thì nhiều xe có trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, rầm rập ra vào, đã phá nát mặt đường một số đoạn…

“Khi nào 2 bên nghiệm thu, ký kết biên bản bàn giao, nhận bàn giao dự án cũng như ấn định thời hạn chủ đầu tư thanh toán nốt số tiền hơn 10 tỉ đồng cho nhà thầu, chúng tôi sẽ lập tức cho dỡ các ụ bê tông", đại diện Tập đoàn Việt Úc nói.

"H.Thủy Nguyên hiện như một đại công trường với nhiều dự án lớn, nhỏ. Việc tháo dỡ sẽ được tiến hành trong chốc lát nhưng dỡ ra rồi, xe tải lớn phớt lờ biển hạn chế trọng tải, cứ nối đuôi nhau ra vào, làm hỏng đường thì ai sẽ chịu trách nhiệm ?”, vị đại diện lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc nói thêm.

Được biết, dự án đường liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương được chia làm nhiều gói thầu. Trong đó gói thầu chính xây dựng mặt đường và một số hạng mục phụ trợ thuộc gói thầu số 13 do Tập đoàn Việt Úc trúng thầu thi công với tổng giá trị 148,9 tỉ đồng.