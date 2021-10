Đường Sách TP.HCM chuẩn bị các phương án an toàn cho ngày mở cửa trở lại

Để sẵn sàng cho việc đón khách sau hơn 4 tháng tạm ngừng hoạt động, từ ngày 1.10 các gian hàng ở Đường Sách TP.HCM đã khẩn trương hoàn thiện những công việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh gian hàng, không gian chung để đảm bảo sự an toàn cho bạn đọc và du khách. Dựa trên các quy định, hướng dẫn của UBND TP.HCM cũng như các cơ quan chức năng, Đường Sách TP.HCM lập nhiều phương án an toàn trong việc phòng chống dịch.

Theo đó, Đường Sách TP.HCM khẩn trương triển khai việc kiểm kê, sắp xếp ca làm việc hợp lý, chuyên nghiệp và quan trọng nhất là chuẩn bị trang bị các thiết bị y tế, tăng cường biện pháp phòng chống dịch tại cửa hàng như: bố trí lại gian hàng đảm bảo giãn cách 2 m, dán sticker vị trí xếp hàng, bố trí 1 lối ra, 1 lối vào, lắp đặt vách ngăn giọt bắn ở quầy thu ngân, khay đựng tiền hoặc sử dụng thanh toán không tiền mặt, sắp xếp khay giao sách riêng, tránh tiếp xúc trực tiếp…

Tại 2 đầu đường, Đường Sách bố trí bảng thông tin hướng dẫn bạn đọc cùng các bảng thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch cũng như các quy định về an toàn khác. Kiểm soát chặt chẽ từ 2 đầu cổng để hạn chế tập trung đông người, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K.

Tại mỗi đầu Đường Sách bố trí 1 lối vào, 1 lối ra; yêu cầu bạn đọc thỏa điều kiện thẻ xanh Covid/thẻ xanh Covid giới hạn phạm vi hoạt động/F0 khỏi bệnh trong 180 ngày đứng xếp hàng giãn cách 2 m theo quy định; có camera để quét mã QRcode, yêu cầu khai báo y tế điểm đến; tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay tự động. Dọc lối đi và phía trước các gian hàng đều có bảng thông tin tuyên truyền, hướng dẫn khách về các biện pháp an toàn phòng dịch.





Thời gian đầu, Đường Sách TP.HCM dự kiến mở cửa hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế sẽ mở cửa hoạt động theo khung giờ bình thường (8 giờ 30 – 21 giờ) vào thời điểm thích hợp. Song song đó là thực hiện việc bán hàng, tham gia gian hàng tại các sàn giao dịch điện tử, tăng cường tổ chức các sự kiện trực tuyến: triển lãm, giao lưu, giới thiệu sách, tọa đàm… Các hoạt động sự kiện trực tiếp cũng sẽ dần được tổ chức trở lại khi đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn và được sự cho phép của các cơ quan thẩm quyền.

Ban tổ chức Đường Sách TP.HCM tiến hành xịt rửa mặt đường, tưới cây mỗi ngày vào sáng sớm. Khử khuẩn bề mặt tiếp xúc thường xuyên như sàn gỗ, chiếu nghỉ, ghế ngồi, bồn rửa tay, xe bus, trạm chờ, các khu chức năng như sân khấu, sân chơi thiếu nhi, nhà kho, khu trưng bày sách… bằng máy phun xịt áp lực với dung dịch sát khuẩn 2-3 lần/tuần. Trang bị thùng chứa rác có nắp đậy. Nhân viên thu gom chất thải sử dụng khẩu trang, kính che giọt bắn, găng tay y tế… tối thiểu 1 lần/ngày.

Đường Sách TP.HCM cùng các đơn vị còn chủ động trang bị đầy đủ các thiết bị: bộ kit xét nghiệm, máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, kính che giọt bắn, găng tay, tủ thuốc y tế . Tăng cường thông khí tại gian hàng; sử dụng quạt đối lưu không khí, ban lãnh đạo thường xuyên giám sát, nhắc nhở nhân viên, khách hàng, đối tác việc đeo khẩu trang và giãn cách trong khu vực theo quy định.