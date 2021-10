Đường sách TP.HCM chuẩn bị mở cửa trở lại: ‘Chờ đợi lâu lắm rồi’

Ngày 7.10, PV Thanh Niên phối hợp với Thành đoàn TP.Thuận An, TP.Dĩ An và Ban quản trị nhà ở xã hội Hòa Lợi (TP.Thủ Dầu Một) trao 1.000 túi an sinh cho lao động người dân tộc thiểu số và công nhân khó khăn ở Bình Dương.