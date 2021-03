Top Employer 2021 là chứng nhận uy tín toàn cầu về chính sách nhân sự, dưới sự đánh giá nghiêm ngặt của Viện Nghiên cứu các nhà tuyển dụng hàng đầu và doanh nghiệp.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Hồng Ánh - Giám đốc nhân sự Sanofi Đông Dương (Khu vực Việt Nam và Campuchia) và nghe chị chia sẻ về khởi nguồn thành công trong công tác nhân sự của doanh nghiệp cũng như những dự định mới trong tương lai.

Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cục diện bức tranh việc làm ở các doanh nghiệp lớn nói chung và ngành dược nói riêng. Nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn trên thế giới buộc phải cắt giảm nhân sự, hay tệ hơn là đóng cửa văn phòng.



Tại Việt Nam, Sanofi chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các vấn đề về vận hành, gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ, nhà phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, với sự lạc quan của vị Giám đốc nhân sự mới - chị Hồng Ánh: “Thử thách thì ở đâu cũng có và nhân viên nào cũng phải đối mặt. Vấn đề là làm sao để duy trì và nâng cao động lực khi làm việc trong bối cảnh đại dịch mới quan trọng”, Sanofi đã có một số thay đổi lớn về chính sách làm việc, được đưa vào thực thi nhanh chóng để đem đến ứng phó kịp thời cho toàn thể nhân viên của tổ chức.

Chính sách “flexible working hour” (giờ làm việc linh hoạt) và hỗ trợ các trang thiết bị trực tuyến để thuận tiện làm việc tại nhà là một trong những phương pháp mà Sanofi áp dụng.

“Thông thường mọi người có suy nghĩ chỉ cần hoàn thành xong công việc của mình là được - chúng tôi gọi là “Play not to lose” - Hành động để không thất bại. Nhưng ở Sanofi, chúng tôi khuyến khích nhân viên phải thay đổi niềm tin, thói quen và hành động từ “Play not to lose” sang “Play to win” - Sẵn sàng chủ động chiến đấu để thành công... Kim chỉ nam này giúp nhân viên của chúng tôi hiểu hơn về vai trò và trọng trách của bản thân cũng như liên tục nỗ lực tạo ra giá trị cho cộng đồng y khoa, bệnh nhân và cống hiến vào những mục tiêu quan trọng mà Sanofi đang hướng đến”.

Bên cạnh đó, công ty còn tập trung vào các hoạt động cộng đồng, nỗ lực lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe trong và ngoài tổ chức vào thời điểm mùa dịch. Cụ thể, để chung tay cùng với Chính phủ trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giúp đỡ đồng bào khu vực đồng bằng sông Cửu Long khắc phục những hậu quả do xâm nhập mặn, Sanofi Việt Nam đã hỗ trợ 1,3 tỉ VNĐ cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam… Gần đây, Sanofi cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ Y tế cho những nỗ lực chống dịch Covid-19.

Hướng tới năm 2021, Sanofi đã chuẩn bị cho mình kế hoạch phát triển riêng dù phía trước còn nhiều chông gai. Trọng tâm vẫn là phát triển toàn diện con người trong tổ chức với những khóa huấn luyện kỹ năng liên quan đến công việc hiện tại.



Dù dịch bệnh vẫn chưa biết khi nào sẽ được khống chế, nhưng chị Hồng Ánh vẫn luôn tâm niệm bản chất từ “Nguy Cơ” đã bao hàm nhiều cơ hội. Tại Sanofi, thời điểm khó khăn chính là cơ hội cho nhân viên tôi luyện chính mình.

Những kế hoạch rõ ràng trong tương lai cũng sẽ giúp Sanofi Việt Nam thu hút thêm nhiều nhân tài, đặc biệt là thế hệ trẻ nhiệt huyết và hoàn thành mọi mục tiêu nhân sự, cung cấp giải pháp chăm sóc và cải thiện sức khỏe của người Việt trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Xem một ngày khám phá môi trường làm việc tại công ty dược phẩm Sanofi Việt Nam tại đây

Nguồn: Sanofi