Khi một người đàn ông lên kế hoạch mua một chiếc xe ô tô cho gia đình mình sử dụng, lựa chọn đầu tiên họ nghĩ đến thường là Vios. Lý giải điều này là bởi Vios hội tụ đủ những yếu tố của một chiếc xe gia đình như thiết kế tối ưu, tiện dụng, trang bị an toàn đầy đủ và chi phí sử dụng tiết kiệm.

Bước vào không gian nội thất, Vios phù hợp với các gia đình 2 thế hệ hay các gia đình nhỏ. Xe có 5 chỗ ngồi, không gian thoáng đãng, điều hòa tự động không thể thiếu trong những ngày nắng nóng. Phải nói rằng, điều hòa của Vios nói riêng và Toyota nói chung luôn được đánh giá là làm mát nhanh và đó là lý do chiếc xe này không cần đến cửa gió phía sau mà vẫn cung cấp đủ luồng khí mát tới các khu vực trong xe.

Vios sở hữu chiều dài cơ sở 2,550 mm, ngắn hơn các xe đồng hạng nhưng những con số không phải lúc nào cũng phản ánh đúng nếu như chưa trực tiếp trải nghiệm xe. Và Vios là trường hợp như vậy bởi xe được thiết kế tối ưu ở khoang động cơ đã giúp cho không gian hàng ghế thứ hai rất rộng rãi, thoải mái. Một chi tiết nhỏ nhưng luôn được khách hàng đánh giá cao là sàn để chân phẳng, không gồ ghề, khoảng để chân vì thế thoáng hơn.

Bên cạnh đó, trang bị an toàn là một yếu tố quan trọng không thể thiếu để người mua quyết định xuống tiền mua xe cho gia đình. Bởi chiếc xe chính là ngôi nhà thứ hai mỗi khi chúng ta bước chân ra đường, tham gia giao thông với vô vàn nguy cơ tiềm ẩn. Chiếc xe sở hữu nhiều trang bị an toàn sẽ đảm bảo cho mọi thành viên trong gia đình khi di chuyển mỗi ngày.

Nói về an toàn, Vios sở hữu hàng loạt tính năng như hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến đỗ xe, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ và khung xe GOA,...

Trên phiên bản 2021, bản G và E CVT bổ sung tính năng đèn báo phanh khẩn cấp, bản E MT lần đầu trang bị cảm biến lùi, còn bản G có thêm hệ thống tự động khóa cửa theo tốc độ. Thậm chí, Vios là mẫu xe duy nhất phân khúc trang bị dây an toàn 3 điểm ở cả 5 năm vị trí ngồi, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách bên trong khoang cabin.

Trang bị nhiều công nghệ an toàn giúp Vios đạt chứng chỉ an toàn 5 sao ASEAN NCAP từ năm 2018. Đây là chứng chỉ an toàn cao nhất dành cho ô tô do đơn vị này chứng nhận tính tới thời điểm hiện tại.

Theo chia sẻ của anh Dũng, quản lý của một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội đã sử dụng Vios được một thời gian: "Sau khi quyết định xuống tiền mua chiếc Vios G và sử dụng trong 2 năm nay, gia đình tôi vô cùng hài lòng. Chiếc xe không chỉ giúp tôi chủ động trong việc đưa đón vợ con đi học, đi làm hằng ngày mà còn không cần phải thuê xe tự lái mỗi dịp lễ tết về quê".

"Với gia đình 4 người, việc mua vé tàu, xe khứ hồi trong những ngày lễ rất khó khăn và tốn kém. Nhờ mua Vios mà trong 2 năm nay gia đình tôi đã tiết kiệm được nhiều khoản phí phát sinh. Ngoài ra, so với những mẫu xe khác, chi phí xăng xe hay bảo dưỡng của Vios cũng mềm hơn rất nhiều".

Tất cả những điều trên giúp Vios nổi bật trên thị trường nói chung cũng như trong phân khúc nói riêng. Cụ thể, trong tháng 5, đã có 1.789 chiếc Vios đến tay khách hàng, cộng dồn 5 tháng đầu năm 2021 đã có 7.609 xe được bán ra. Với kết quả này, Toyota Vios đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B trong tháng 5, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký khác.

Hiện, Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý đang hỗ trợ lệ phí trước bạ 20 - 30 triệu đồng (áp dụng với Vios E và G) cho khách ký hợp đồng, hoàn tất thanh toán từ ngày 3 - 30.6. Đối với khách mua xe trả góp, hãng áp dụng lãi suất với mức hỗ trợ 2,99% trong 6 tháng đầu tiên, không phát sinh thêm chi phí.