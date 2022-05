E3 2022 bị huỷ bỏ, và đây là những sự kiện các game thủ nên xem

Sự kiện E3 2022 đã bị huỷ bỏ tuy nhiên các đối tác của họ sẽ tự tổ chức những buổi livestream độc lập để công bố thông tin về những dự án game mới.

Xbox & Bethesda

Livestream: Chủ nhật 12.06 vào lúc 10am Pacific (17 giờ Việt Nam) trên Twitch và YouTube

Hiện nay Xbox Games và Bethesda đã ở cùng một mái nhà Microsoft, và sẽ có rất nhiều cái tên đình đám sắp được hé lộ. Với ngày phát hành sắp đến, đây có thể là lúc chúng ta sẽ có được cái nhìn chân thực về Starfield, cập nhật liên tục về Minecraft và Halo Infinite cùng với RPG Avowed mới của Obsidian hoặc có thể là Fable 4.

PC Gaming Show

Livestream: Chủ nhật 12.06 trên Twitch và YouTube

Tương tự như những năm trước, sự kiện sẽ tiết lộ các tự game mới và có những phần giao lưu với các nhà phát triển trong suốt chương trình.

Future Games Show

Livestream: Chủ nhật 12.06 trên Twitch và YouTube

Sự kiện sẽ quy tụ các tựa game thuộc tất cả các nền tảng không chỉ PC. Bên cạnh hé lộ hình ảnh đầu tiên về game từ các nhà xuất bản lớn, sự kiện cũng sẽ bật mí các thông báo từ các nhà phát triển nhỏ hơn.

Summer Game Fest

Livestream: 09.06 trên Twitch và YouTube

Sự kiện hàng năm của Geoff Keighley sẽ trở lại vào một ngày chưa được báo trước. Sự kiện E3 2022 không được tổ chức nhưng rất nhiều nhà phát hành đã được xác nhận là đối tác của Game Fest năm nay. Chẳng hạn như EA sẽ không tổ chức sự kiện EA Play mà sẽ ở Summer Game Fest. Những cái tên như 2k, Activision, Capcom, Gearbox, Bandai Namco, Square Enix, Riot, v.v. đều có thể tạo ra bất ngờ.

Devolver Direct

Lịch livestream chưa được xác nhận





Buổi livestream hàng năm của Devolver Digital dường như sẽ tái diễn vào năm 2022. Liệu chúng ta có thấy Giám đốc điều hành hư cấu Nina Struthers của Devolver quay trở lại không vẫn đang là một ẩn số, nhưng việc có một số lượng lớn các trò chơi sắp ra mắt trong năm nay được công bố là hoàn toàn có thể. Chúng ta có thể thấy nhiều hơn về người xây dựng thành phố đảo ngược Terra Nil hoặc Wizard With A Gun giống như thật, và gần như chắc chắn là các thông báo cho các game độc lập chưa từng xuất hiện.

Ubisoft Forward

Lịch livestream chưa được xác nhận

Ubisoft vẫn chưa công bố sự kiện Ubisoft Forward cho mùa hè này, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ được cập nhật về các game như Assassin's Creed, Rainbow Six: Siege và có thể là Far Cry. Chắc chắn cũng có một số ẩn số như tựa game cướp biển Skull & Bones bị rò rỉ gần đây, hoặc có lẽ đã bị trì hoãn nhiều so với The Settlers và có cả Avatar: Frontiers of Pandora.

State of Play

Lịch livestream chưa được xác nhận

Sony tổ chức State of Play nhiều lần trong năm. Có một buổi biểu diễn lớn vào tháng 3.2022, vì vậy có khả năng sự kiện mùa hè sẽ lùi lại sau tháng 6. Các chương trình của Sony có thể rất phức tạp, vì không phải lúc nào cũng rõ ràng tựa game nào là độc quyền trên PlayStation và game nào sắp xuất hiện trên PC khi Sony đã gây ngạc nhiên về bản làm lại của Demon's Souls vào năm ngoái.

Nintendo Direct

Lịch livestream chưa được xác nhận

Ngày tổ chức sự kiện vẫn chưa được công bố, nhưng chắc chắn sẽ có Nintendo Direct vào một thời điểm nào đó trong mùa hè. Thông thường các chương trình của Nintendo bao gồm các thông báo về các nền tảng sắp tới và các bản làm lại sẽ có mặt trên PC.

EA Play 2022

Electronic Arts đã xác nhận rằng họ sẽ không tổ chức một buổi giới thiệu lớn vào mùa hè này khi thông báo của các studio sẽ có phần rải rác và không thể tập trung vào cùng một thời điểm. Chính vì vậy thông tin về các dự án này sẽ được công bố lần lượt vào thời điểm thích hợp.