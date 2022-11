EA cảnh báo người dùng The Sims 4: Legacy Edition sắp ngừng hoạt động

Theo ComicBook, Electronic Arts (EA) vừa thông báo rằng một trong những phiên bản của The Sims 4 có tên The Sims 4: Legacy Edition sẽ không còn khả dụng để tải xuống kể từ ngày 12.12.

Đây là một phiên bản tương tự với The Sims 4 về mặt nội dung nhưng dành cho những người chơi có máy tính cũ và do đó nó sẽ có những hạn chế về những bản phát hành và tính năng có thể hỗ trợ. Những người muốn tiếp tục chơi The Sims 4 được EA khuyến nghị nên tìm cách nâng cấp hệ thống máy tính của họ.

Trước đó vào năm 2019, trò chơi đã được phát hành cho những người chơi trên hệ thống 32-bit. Thông báo về dấu chấm hết của The Sims 4: Legacy Edition đã khiến những người vẫn đang chơi này tỏ ra thất vọng.





Nếu đang sử dụng máy Mac, EA cho biết người chơi phải sử dụng phiên bản macOS 10.11 trở lên. Đối với người chơi PC, nên đảm bảo rằng trò chơi được chạy trên thiết bị 64-bit. Khi các yêu cầu hệ thống được đáp ứng, người chơi có thể tiếp tục trải nghiệm The Sims 4 thông qua phiên bản Standard hoặc Deluxe.

EA cũng hướng dẫn người dùng lưu lại dữ liệu của phiên bản cũ để chơi trên bản mới bằng cách:

Truy cập Documents, mở tiếp thư mục Electronic Arts.

Sao chép thư mục có tên The Sims 4 Legacy Edition.

Chuyển nó vào thư mục Documents > Electronic Arts trên máy tính mới và đổi tên thành The Sims 4.

Sau đó khởi chạy trò chơi để chơi tiếp.

EA từ chối đưa ra lý do về việc kết thúc phiên bản The Sims 4 cũ ngoài việc nói rằng họ đang chào giá "tạm biệt với Legacy Edition" và tùy chọn này sẽ không còn khả dụng