EA đổ lỗi nguyên nhân thất bại của Battlefield 2042 cho Halo và Covid-19

Theo Kotaku, sự ra mắt của Battlefield 2042 là một thảm họa đối với Electronic Arts (EA). Sự đón nhận của người hâm mộ dần trở nên tiêu cực, số lượt chơi giảm ồ ạt và công ty thậm chí sẽ không tiết lộ số lượng bản sao của trò chơi đã được bán ra.

Với việc trò chơi đã ra mắt được 3 tháng và mọi thứ vẫn chưa được cải thiện, một báo cáo trên Xfire nói rằng các giám đốc điều hành EA gần đây đã tổ chức một cuộc họp nội bộ và mô tả trò chơi đã bị ‘bỏ lỡ’, thêm vào đó là nhiều lý do được đưa ra cho sự ra mắt tai tiếng, đồng thời cuộc họp cũng đang tìm kiếm một con đường để thoát khỏi mớ hỗn độn cho Battlefield 2042.

Trong cuộc họp, Laura Miele, giám đốc studio của EA, đã dẫn đầu cuộc thảo luận về Battlefield 2042 bằng việc thừa nhận những thành công của EA trong quá khứ và hiện tại, bên cạnh đó là sự ra mắt Battlefield 2042 đã không đáp ứng được kỳ vọng của người chơi và rõ ràng cũng đã bỏ lỡ kỳ vọng của công ty.





Chuyển sang các yếu tố được cho là nguyên nhân của việc ra mắt thất bại, Miele đã trích dẫn về mọi thứ, từ công cụ Frostbite cũ - “phiên bản Frostbite mà trò chơi sử dụng đã quá lỗi thời. Vì vậy, về cơ bản là cần đưa trò chơi lên một công nghệ mới hơn”, cho đến đại dịch Covid-19 - “…một đại dịch toàn cầu xảy ra khi dự án đang phát triển dở dang, các nhóm phát triển trò chơi đã phải làm việc tại nhà, khiến dự án được hoàn thành với nhiều thay đổi hơn so với dự kiến”. Lý do cuối cùng và rất hài hước mà Miele trích dẫn là trò chơi Halo: Infinite, được ra mắt cùng thời điểm với Battlefield 2042 và đã tạo ra sự so sánh cho những người hâm mộ game bắn súng, nhiều người chơi cho rằng Halo Infinite là một tựa game quá đẹp mắt trong khi Battlefield 2042 chứa nhiều lỗi và không được trau chuốt kĩ càng.

Điều thú vị của cuộc họp nội bộ này là chứng kiến một giám đốc điều hành EA nói về sự thất bại của việc ra mắt Battlefield 2042 nhưng lại không có bất kì sự liên quan hoặc trách nhiệm nào từ ban lãnh đạo của EA. Mọi nguyên nhân đưa ra đều là khách quan, từ đại dịch, đến đội ngũ phát triển sử dụng công nghệ cũ và thậm chí là một tựa game đối thủ. Chắc chắn, mọi lý do được đưa ra (ngoài Halo) là một yếu tố khiến trò chơi bị đánh giá không tốt, độ hoàn thiện không cao và tồn tại quá nhiều lỗi, nhưng quyết định thúc đẩy phát hành trò chơi vào cuối năm 2021 khi nó chưa sẵn sàng có lẽ là trách nhiệm lớn từ các giám đốc điều hành của EA.

Việc đổ lỗi cho đội ngũ nhân viên nội bộ càng làm người hâm mộ không đồng tình, vì vốn dĩ những người đưa ra quyết định phát hành Battlefield 2042 trong trạng thái còn thiếu sót thay vì cố gắng hoàn thiện và sửa lỗi thật sự đáng chê trách.