Elizabeth Hurley gây ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp không tuổi

Trong loạt ảnh vừa chia sẻ trên Instagram, Elizabeth Hurley gây choáng khi diện váy hai dây Versace đính đá lấp lánh ôm trọn những đường cong quyến rũ và thu hút ánh nhìn qua những đường cắt xẻ hoang dã. Trong khoảnh khắc mừng tuổi mới, người đẹp Anh đọ dáng cùng con trai Damian.

Ở tuổi 57, ngôi sao loạt phim The Royals vẫn khiến công chúng trầm trồ khi sở hữu gương mặt tươi trẻ với những đường nét căng tràn sức sống, hiếm thấy dấu vết của thời gian. Nhiều người khó lòng tin rằng mỹ nhân trong ảnh đã gần chạm ngưỡng 60. Bên dưới mục bình luận, dân mạng không ngừng xuýt xoa trước sắc vóc thách thức thời gian của nữ diễn viên kỳ cựu: “Trông bạn trẻ đẹp đến khó tin”, “Sắc vóc và tâm hồn của cô dường như trẻ mãi không già”, “Trông bạn không già đi chút nào”, “Vẻ đẹp không tuổi”…

Hình ảnh Elizabeth Hurley trong chiếc váy Versace đầy gợi cảm khiến người hâm mộ lâu năm của cô nhớ đến một trong những bộ cánh mang tính biểu tượng của minh tinh người Anh. Quay trở lại năm 1994, mỹ nhân đình đám này gây sốt khi diện chiếc váy đen đính kim sa với những đường cắt xẻ táo bạo đến từ thương hiệu Versace khi dự buổi ra mắt phim Four Weddings and a Funeral cùng bạn trai lúc bấy giờ là tài tử Hugh Grant. Trang phục mới nhất của nữ nghệ sĩ cũng gợi nhớ đến chiếc váy tím xẻ tà mà cô diện tại Lễ trao giải CFDA hồi 1999.





Elizabeth Hurley được biết đến là một trong những mỹ nhân không tuổi của làng giải trí Anh. Để duy trì sắc vóc tươi trẻ, người đẹp tuân thủ chế độ làm đẹp, ăn uống khoa học suốt nhiều năm. Nữ diễn viên phim Bedazzled loại bỏ thói quen ăn vặt vào đêm khuya. Cô chia sẻ: “Việc ăn uống đúng giờ, không ăn khuya giúp cơ thể có thời gian tiêu hóa thức ăn và nghỉ ngơi trong lúc bạn ngủ”. Cùng với đó, người đẹp dành thời gian tập luyện tại nhà, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời để giữ body săn chắc, gợi cảm.

Nhờ sắc vóc trẻ trung, quyến rũ, Elizabeth Hurley yêu thích việc khoe vẻ đẹp hình thể trong những bộ cánh sexy, táo bạo. Cô cũng tự tin làm người mẫu cho thương hiệu áo tắm của riêng mình. Người đẹp thừa nhận việc diện những bộ áo tắm giúp bản thân cảm thấy tự tin khi tuổi tác ngày một già. Tuy nhiên, phong cách gợi cảm và sở thích khoe body của nữ diễn viên gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trước những lời bàn tán, Elizabeth Hurley vẫn trung thành với phong cách của mình.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965, cô là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong làng giải trí Anh. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 1980 và nổi đình đám qua các bộ phim: Austin Powers: International Man of Mystery, Bedazzled, The Royals… Cô cũng là người mẫu được săn đón đồng thời sở hữu thương hiệu áo tắm mang tên mình. Sau một cuộc hôn nhân thất bại và nhiều mối tình tan vỡ, Elizabeth Hurley đang sống cùng con trai và tận hưởng cuộc sống tự do.