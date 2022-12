Em họ Hoài Lâm lên tiếng khi bị tố bắt chước phong cách Sơn Tùng M-TP

Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1997, quê Vĩnh Long. Nam ca sĩ gọi Hoài Lâm là anh họ bởi cha của anh là anh ruột của cha Hoài Lâm. Thanh Tú được chính Hoài Lâm dìu dắt vào nghề, bắt đầu sự nghiệp solo đầu tiên với ca khúc do anh họ sáng tác mang tên Người đó nhưng không gây được tiếng vang. Sau đó, anh tham gia chương trình tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng Vote For Five. Trong khi Hoài Lâm hạn chế xuất hiện công khai trước công chúng thì Thanh Tú lại bị cho là hoạt động nghệ thuật bất chấp.

Ngày 20.12, Thanh Tú cho ra mắt MV mang tên Tri kỷ bất đắc dĩ. Sản phẩm âm nhạc mới của Nguyễn Thanh Tú khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh của Sơn Tùng M-TP. Trong MV, tạo hình và cử chỉ có phần ngổ ngáo của Thanh Tú khiến khán giả ngay lập tức liên tưởng đến giọng ca gốc Thái Bình trong ca khúc Em của ngày hôm qua. Không ít bối cảnh và phân đoạn trong MV Tri kỷ bất đắc dĩ cũng có sự tương đồng với các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng M-TP.

Những chi tiết này khiến người xem cho rằng Thanh Tú đang muốn "sao chép" Sơn Tùng M-TP. Trước những suy đoán này, nam ca sĩ cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Anh cũng như êkíp không hề có ý định đạo nhái đàn anh. Dù vậy, vẫn có một bộ phận dân mạng cho rằng đây là một sự “trùng hợp” khó chấp nhận.





MV Tri kỷ bất đắc dĩ gây ấn tượng với chất nhạc ballad trữ tình nhẹ nhàng. Đặc biệt, ca khúc do chính Thanh Tú sáng tác, phần rap cũng do anh và Jong Kay biên soạn. Sản phẩm âm nhạc do Trần Việt Anh làm đạo diễn, nữ chính MV là Như Quỳnh, người đẹp mang hai dòng máu Hàn - Việt. Thanh Tú cho biết bản thân quyết định tung MV vào dịp này là có sự tính toán trước.

Anh chia sẻ: “Sau Vote For Five, tôi nghĩ đây là dịp thích hợp nhất để ra mắt MV mới. Tôi cũng đã ấp ủ kế hoạch này một năm với đạo diễn Trần Việt Anh. Bài hát này có ý nghĩa rằng những người yêu nhau khi chia tay hãy xem nhau là tri kỷ của đối phương. Tôi muốn thay đổi quan niệm của giới trẻ hiện nay là xem người yêu cũ là cái gì đó xấu xa, vì đôi khi chia tay còn là vì số phận”.

Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc mở đầu cho chuỗi dự án dài hơi của Thanh Tú, bao gồm album 5 bài hát, 5 MV và sau cùng là bộ phim chiếu mạng. Chi phí thực hiện dự án này đều là từ tiền túi của Thanh Tú. Anh nói: “Kinh phí sản xuất MV cũng như phim chiếu mạng là từ tiền của tôi tích góp trong 3 năm đi diễn và mượn thêm tiền từ gia đình”.