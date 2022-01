‘Emily in Paris’ hứng chỉ trích vì xúc phạm người Ukraine

Theo CNN, phần hai của bộ phim truyền hình đình đám Emily in Paris đã nhận chỉ trích gay gắt từ Bộ tưởng Văn hóa và Chính sách thông tin của Ukraine - ông Oleksandr Tkachenko. Chính trị gia này nhận xét Emily in Paris đã có sự khắc họa lệch lạc về nhân vật Petra, là người Ukraine trong phim. Cụ thể, nhân vật này được miêu tả với những bản tính xấu xí: ngớ ngẩn, thích hưởng đồ miễn phí, ăn cắp vặt và luôn sợ sẽ bị trục xuất khỏi nước Pháp.

Chia sẻ với tờ The Mirror, ông Oleksandr Tkachenko cho biết việc phổ biến một nhân vật như thế với quốc tịch Ukraine đang làm biến tướng hình ảnh người dân quê ông trong mắt bạn bè quốc tế. Cụ thể, ông nói: “Những năm 1990, 2000, người Ukraine chúng tôi hay bị các nhà làm phim khắc họa với hình ảnh những tên gangster. Thời gian trôi qua và rất nhiều thứ đã thay đổi. Rất tiếc là không phải với Emily in Paris. Bộ phim xây dựng một phụ nữ Ukraine mang tính châm biếm, không thể chấp nhận được. Nó còn xúc phạm nữa. Đây có phải là cách người Ukraine nên được nhìn nhận ở nước ngoài không? Ăn cắp, muốn lấy mọi thứ miễn phí, sợ bị trục xuất? Không hề!”.

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu văn hóa Olga Matveieva cũng tán thành với quan điểm của chính trị gia Oleksandr Tkachenko. “Định kiến quốc tịch không những gây mất cân bằng văn hóa trong phim ảnh mà còn tạo nên sự gây hấn giữa các quốc gia. Hãy trân trọng nền văn hóa của nhau chứ đừng tiếp tục làm nên những trò đùa mang tính xúc phạm”, Olga Matveieva nói về Emily in Paris.





Theo The Mirror, Bộ trưởng Oleksandr Tkachenko sau nhiều bức xúc đã có cuộc trao đổi với đại diện của Netflix - đơn vị sản xuất của Emily in Paris. Chính trị gia người Ukraine cho biết Netflix đã phản hồi những góp ý của ông với tinh thần thiện chí. Đôi bên cũng hứa hẹn sẽ giữ liên lạc và trao đổi nhiều hơn để tình trạng này không bị lặp lại trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên sêri Emily in Paris hứng chỉ trích từ người nước ngoài. Dù lấy bối cảnh ở Paris mộng mơ đầy lãng mạn nhưng bộ phim từng bị vô số khán giả Pháp tẩy chay vì khắc họa chân dung người Pháp với những bản tính hợm hĩnh, thượng lưu và phân biệt giới tính. Những ồn ào còn được đẩy lên cao sau khi Emily in Paris được vào danh sách đề cử giải Qủa cầu vàng hồi năm ngoái. Nhiều cư dân mạng đã cảm thấy bất bình khi một bộ phim sáo rỗng và thiếu tôn trọng văn hóa bản địa như Emily in Paris lại được giới hàn lâm công nhận.

Dẫu vướng phải nhiều vụ lùm xùm thì Emily in Paris vẫn là một trong những sêri truyền hình thành công của Netflix. Mùa 2 vừa ra mắt cuối tháng 12.2021 vẫn đạt tỷ suất người xem cao. Hiện tại, Emily in Paris đang nằm trong Top 5 tựa phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại Việt Nam.