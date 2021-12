Epson ra mắt máy in ảnh màu 2 mặt

SureLab SL-D1030 có thể kết nối Wi-Fi và khả năng in màu và in ảnh chất lượng cao, có thể dễ dàng hiện thực hóa những hình ảnh đẹp nhất trên bản in.

Với SL-D1030, người dùng có thể in cả 1 mặt và 2 mặt trên cùng 1 chiếc máy, điều này giúp cải thiện việc sử dụng linh hoạt các định dạng file trong in ấn đồng thời đem lại trải nghiệm làm việc lý tưởng với nhiều loại ấn phẩm như ảnh chụp lấy liền, thiệp, sách ảnh, lịch và menu.

Với thiết kế sử dụng đầu phun công nghệ Micro Piezo, và công nghệ Variable Sized Droplet Technology, SureLab SL-D1030 có thể phun ra các giọt mực đa kích cỡ thông qua việc thay đổi điện áp, điều này giúp việc in ấn trở nên linh hoạt, phù hợp với nhiều loại giấy khác nhau.





SureLab SL-D1030 cũng được trang bị giải pháp Epson Cloud Solution PORT kết nối dữ liệu đám mây, hỗ trợ giám sát từ xa giúp chẩn đoán sự cố chính xác và đáp ứng yêu cầu tức thời, điều này giúp giảm thiểu thời gian hao phí và duy trì năng suất cao.

Dự kiến, sản phẩm SureLab SL-D1030 sẽ được Epson đem về thị trường Việt Nam trong cuối tháng 12 này.