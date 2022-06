Epson Việt Nam có tổng giám đốc mới

Ông Daisuke Hori là một lãnh đạo Epson kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong tập đoàn Seiko Epson tại nhiều thị trường trên thế giới. Ông từng là Phó trưởng đại diện trụ sở Epson Moscow; Tổng giám đốc Epson China; Tổng giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị Quốc tế phụ trách mảng máy in tại tập đoàn Seiko Epson; Giám đốc điều hành Epson Malaysia trước khi trở thành Tổng giám đốc Epson Việt Nam.

Tại Seiko Epson, ông còn là thành viên chủ chốt trong các dự án giới thiệu sản phẩm máy in phun nạp mực liên tục Epson ra thị trường thế giới và thúc đẩy doanh số bán hàng của sản phẩm này. Với bề dày kinh nghiệm và những đóng góp tích cực trong việc cải thiện thị phần in phun tại thị trường châu Á thông qua chiến lược chú trọng vào kênh phân phối và các chương trình dành cho người dùng cuối, ông Hori cho biết sẽ tiếp tục mang đến diện mạo mới cho thị trường in ấn Việt Nam, vốn được xem là trọng điểm tại Đông Nam Á của Epson.





“Việt Nam là thị trường tiềm năng phát triển vượt bậc so với các nước khác trong khu vực, tuy nhiên đa số người dùng vẫn còn dè dặt khi chọn mua máy in phun. Tôi mong muốn trong tương lai gần khách hàng sẽ dễ dàng tiếp cận các giải pháp in màu công nghệ cao vượt trội từ Epson với giá thành phù hợp hơn", ông Daisuke Hori nói.

Epson là thương hiệu công nghệ hàng đầu, tiên phong cải tiến sản phẩm trong nhiều lĩnh vực quan trọng từ in ấn, thiết bị nghe nhìn đến robot và tự động hóa, góp phần giải quyết những bài toán then chốt của doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí, vận hành hiệu quả và giảm tác động đến môi trường. Việc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo mới cho thấy nỗ lực không ngừng của Epson với tham vọng tăng trưởng mới, đẩy nhanh cam kết phát triển bền vững của hãng và tiếp tục mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.