EVNCPC chuyển đổi số vì cộng đồng

Ngày 9.10 vừa qua, EVNCPC đã nhận Giải thưởng Chuyển đổi số (CĐS) Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2022 với giải pháp Tự động thu thập và cung cấp, cảnh báo và tư vấn thông tin sử dụng điện cho khách hàng, thuộc nhóm các sản phẩm, giải pháp CĐS vì cộng đồng. EVNCPC là 1 trong 49 tổ chức, doanh nghiệp và sản phẩm, giải pháp CĐS xuất sắc đã được vinh danh tại giải thưởng. Trong những năm qua, EVNCPC đã có nhiều sản phẩm CĐS hướng đến khách hàng, tạo sự thuận tiện cho người dân.

Theo báo cáo EVNCPC, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ điện, thanh toán, truy cập thông tin trực tuyến qua 8 kênh giao tiếp số. Khách hàng có thể theo dõi tình hình sử dụng điện hằng ngày, theo dõi được tiến độ xử lý các yêu cầu dịch vụ điện và được cảnh báo khi có “bất thường” trong sử dụng điện. EVNCPC đang hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng bằng hệ thống chatbot, tổng đài trả lời tự động; số hóa các nghiệp vụ hiện trường để cải tiến quy trình cấp điện mới.

EVNCPC cho hay năm 2022, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 92% (tăng gần 18% so với cùng kỳ). Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email, App, Zalo, Viber... của tổng công ty đạt gần 96% (tăng hơn 6% so với cùng kỳ). Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử (CTĐT) 99,6% tổng số khách hàng, thu thập dữ liệu thành công đạt trên 99%. Hiện có 6/13 công ty điện lực đã đạt tỷ lệ lắp đặt 100% CTĐT và đo xa, gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty Điện lực Bình Định, Công ty Điện lực Phú Yên, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, Công ty Điện lực Kon Tum.

Liên quan đến công tác CĐS toàn đơn vị, hiện EVNCPC đã hoàn thành 46/54 nhiệm vụ CĐS trong giai đoạn 2021-2022. Đối với lưới điện là “Quản lý và vận hành lưới điện thông minh hơn”. Theo đó, đơn vị quản lý tập trung trên PMIS, áp dụng CBM/RCM cho 100% thiết bị, triển khai DMS đến các công ty điện lực. EVNCPC trong lĩnh vực quản trị là “Ứng dụng công nghệ, giải pháp mới để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, trong đó tập trung vào quy trình nghiệp vụ, ký số, tương tác nội bộ và với đối tác bên ngoài”.





Theo đó, hiện có đến 91% nghiệp vụ được chuyển lên môi trường số; 100% CB-CNV có nhu cầu đã được cấp chứng thư số nội bộ EVN-CA. EVNCPC đối với người lao động là “Nâng cao trải nghiệm của người lao động trên môi trường số, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo”. Hiện nay, người lao động EVNCPC có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi; thu thập số liệu, làm báo cáo, trình ký đang dần được tự động hóa. Năm 2022, EVNCPC nhận được 633 ý tưởng CĐS từ CBCNV.

Đồng hành với các địa phương trong an sinh xã hội

Trong tháng 10.2022, EVNCPC thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên với tổng kinh phí gần 930 triệu đồng. Trong đó, tại buổi làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ tại TP.Đà Nẵng vào ngày 19.10.2022, EVNCPC ủng hộ TP.Đà Nẵng 500 triệu đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, toàn EVNCPC thực hiện công tác an sinh xã hội hơn 10,5 tỉ đồng. Trong đó, có một số chương trình nổi bật, như: hỗ trợ xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng kinh phí 3,5 tỉ đồng; ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai 200 triệu đồng; nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi ở Quảng Bình với 120 triệu đồng…