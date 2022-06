EVNGENCO2 khẳng định vị thế trong lĩnh vực phát điện

EVNGENCO2 chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013, là một trong 9 Tổng công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đến nay, sau gần 10 năm hình thành, phát triển, EVNGENCO2 đã luôn nỗ lực, ngày một hoàn thiện để có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Tháng 7.2021, EVNGENCO2 chuyển hình thức hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần với 12 đơn vị thành viên. Đây là dấu mốc lịch sử của Tổng công ty. Chuyển đổi quan trọng này là bước tiến dài của EVNGENCO2, góp phần vào thành tích chung của EVN trong cổ phần hóa các Tổng công ty thành viên.

Kết quả nổi bật nửa đầu năm 2022

Năm 2022, dù gặp không ít khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, đến nay, sản lượng điện sản xuất, công tác sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành phát điện, cấp nước cho hạ du… của EVNGENCO2 đều đạt kết quả khả quan.

Hiện tại, EVNGENCO2 đang quản lý 4.461 MW công suất lắp đặt của nhiều loại hình nhà máy điện (nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời) sẵn sàng đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững các ngành nghề chính như sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư cho các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo... Nửa đầu năm 2022, trong bối cảnh nguồn cung ứng than có nguy cơ thiếu hụt, các nhà máy nhiệt điện được dự báo có thể không đủ nguyên liệu để sản xuất. Nhưng đổi lại, các nhà máy thủy điện gặp thuận lợi khi nước về hồ chứa đều xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Vừa tận dụng lợi thế vừa thích ứng linh hoạt với khó khăn, 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO2 thực hiện được hơn 6,4tỉ kWh, đạt 40% kế hoạch năm, tăng 11 % so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khối thủy điện đạt 2 tỉ kWh; nhiệt điện than 4,4 tỉ kWh; điện mặt trời Thác Mơ đạt hơn 32 triệu kWh...





Chủ động cấp nước cho hạ du

Đặc biệt nhiều năm qua, các nhà máy thủy điện của EVNGENCO2 đều hoạt động an toàn, ổn định khi vừa đảm bảo sản xuất điện năng phục vụ phát triển kinh tế, vừa điều tiết nước hợp lý trong mùa khô lẫn mùa mưa bão. Tính đến ngày 30.5.2022, lưu lượng nước cung cấp về hạ du của Thủy điện An Khê - Ka Nak xấp xỉ 418 triệu m³; tại Thủy điện Sông Bung là 854 triệu m³, Thủy điện Sông Ba Hạ: 1 tỉ 200 triệu m³; Thủy điện Quảng Trị đã cung cấp 147 triệu m³ nước; Thủy điện Thác Mơ là 1 tỉ 400 triệu m³; Thủy điện A Vương: xấp xỉ 435 triệu m³ và Thủy điện Trung Sơn là 1 tỉ 619 triệu m³. Các nhà máy đã đảm bảo vận hành điều tiết nước về hạ du đúng theo Quy trình vận hành các hồ chứa, qua đó góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán ở các địa phương.

Thân thiện với môi trường

Hiện tại, EVNGENCO2 xác định việc đầu tư xây dựng nguồn điện mới thân thiện môi trường là trọng tâm trong tương lai. Theo đó, nhiều dự án (DA) nguồn điện được Tổng công ty dự kiến phát triển như: DA Nhà máy Turbine khí chu trình hỗn hợp Ô Môn V (1.400 MW); DA chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I; hay DA Điện mặt trời Quảng Trị với công suất 30 MWp, cụm điện mặt trời Thác Mơ - 375 MWp (Giai đoạn 2), và DA điện mặt trời nổi trên lòng hồ các Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 200 MWp, Quảng Trị 120 MWp, An Khê 20 MWp và Ka Nak 80 MWp. Đáng chú ý, là hợp tác chiến lược với Tập đoàn Sembcorp (Singapore) trong đầu tư xây dựng DA điện mặt trời nổi trên các lòng hồ Nhà máy Thủy điện. Trong định hướng phát triển, EVNGENCO2 cũng đã xác định ba lĩnh vực trọng tâm gồm: Hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp; Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh.

Với những định hướng đúng đắn và nguồn lực của mình, EVNGENCO2 đang thực sự thể hiện được vị thế trong lĩnh vực phát điện cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành điện Việt Nam.