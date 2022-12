EVNGENCO2 và 10 năm Thắp sáng niềm tin

Ngày 1.1.2013, EVNGENCO2 chính thức đi vào hoạt động với 12 đơn vị thành viên trải dài từ Bắc đến Nam. Bước ngoặt lịch sử này đặt lên vai EVNGENCO2 trọng trách của một tổng công ty phát điện có trách nhiệm lớn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và xã hội, góp phần xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh lành mạnh.

Nỗ lực để bứt phá

Mặc dù gặp muôn vàn thử thách do nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng, trong khi thời tiết bất lợi như khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu nước tại các hồ thủy điện, thiên tai, bão lũ bất thường, thiếu than, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất điện tăng cao… nhưng EVNGENCO2 vẫn không ngừng nỗ lực, dồn sức cho sự nghiệp “Thắp sáng niềm tin”.

Từ năm 2014 - 2018, 11 tổ máy của các nhà máy như: Nhiệt điện Hải Phòng II, Thủy điện Sông Bung 4, Nhiệt điện Ô Môn I, Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Sông Bung 2 đi vào vận hành thương mại, tăng quy mô công suất thêm 1.446 MW, đã đánh dấu sự lớn mạnh không ngừng của EVNGENCO2.

Đến nay, công suất toàn EVNGENCO2 đạt 4.461 MW, tăng xấp xỉ 1,5 lần so với năm 2013 và dự kiến tiếp tục tăng khi các công trình nhà máy điện mới đưa vào vận hành như: điện gió, điện mặt trời trên lòng hồ và các dự án mở rộng thủy điện. Tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO2 trong 10 năm hoạt động là 162 tỉ kWh, tăng bình quân 27% so với lúc mới thành lập, qua đó đóng góp lớn vào việc cung ứng điện và đảm bảo an toàn an ninh năng lượng quốc gia.

Đặc biệt, tháng 7.2021, công ty mẹ EVNGENCO2 đã chuyển từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện theo Nghị định 126 và Nghị định 140 về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kể từ khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập đến nay. Bước ngoặt này đã mở ra bước chuyển mình mạnh mẽ của EVNGENCO2.

Nếu năng suất lao động của EVNGENCO2 từ 2,52 triệu kWh/người vào năm 2020 thì đến năm 2022 đạt 2,84 triệu kWh/người, tăng 12%. Từ đây, cổ phần hóa đã góp phần đổi mới cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý của Tổng công ty.





Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2, cho biết để biến những thách thức thành cơ hội, trong chiến lược của mình, EVNGENCO2 xác định 3 lĩnh vực trọng tâm là: Hiện đại hóa quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế; áp dụng triệt để chuyển đổi số vào quy trình sản xuất kinh doanh; chuyển đổi xanh - đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường. “Để thực hiện, EVNGENCO2 đặc biệt chú trọng nâng cao tầm nhìn, tư duy chiến lược và sự quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý; tạo sự đồng thuận trong toàn bộ máy, nguồn lực về tài chính và con người để thực hiện; đồng thời trọng dụng nhân tài, mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng. Tôi tin rằng, với truyền thống yêu lao động, chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo của tập thể lãnh đạo, người lao động, EVNGENCO2 sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức, viết tiếp những trang sử mới trên hành trình “Chung tay thắp sáng””, ông Thái nói.

Thân thiện môi trường, trách nhiệm với xã hội

Với phương châm kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong 10 năm qua, EVNGENCO2 và các đơn vị thành viên đã đóng góp 130 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Đó là những căn nhà đại đoàn kết, những ngôi trường mới được xây dựng cùng biết bao học bổng ý nghĩa, nâng bước trẻ em nghèo đến trường… Nghĩa tình còn được thể hiện qua hơn 3.000 đơn vị máu mà toàn thể cán bộ, công nhân viên EVNGENCO2 tham gia hiến máu từ năm 2015 - 2022.

Nói về đóng góp của EVNGENCO2, một lãnh đạo TP.Cần Thơ chia sẻ: “Nhớ lại năm 2021, cả nước nói chung và TP.Cần Thơ nói riêng đều vô cùng khó khăn, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, EVNGENCO2 đã nỗ lực vượt khó, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh dù các đơn vị thành viên của Tổng công ty trải dài nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng công ty còn tổ chức nhiều hoạt động như phát khẩu trang miễn phí, hiến máu tình nguyện khi thành phố gặp tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ, trao hỗ trợ Quỹ phòng chống Covid-19… cùng thành phố vượt qua thời gian khó khăn”.

Cùng với công tác an sinh xã hội, EVNGENCO2 cũng luôn vững bước thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước” phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các dự án nguồn điện trong tương lai được Tổng công ty dự kiến phát triển như mở rộng công suất các nhà máy thủy điện trực thuộc gồm: Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Quảng Trị, Thủy điện Sông Ba Hạ. Về dự án điện mặt trời, Tổng công ty có Điện mặt trời Quảng Trị, cụm Điện mặt trời Thác Mơ và các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ các Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Quảng Trị, An Khê và Ka Nak.

Trong khó khăn, EVNGENCO2 luôn thấy cơ hội. 3 nhà máy nhiệt điện, 9 nhà máy thủy điện không ngừng nỗ lực để hôm nay đóng góp gần 6% sản lượng điện toàn quốc. EVNGENCO2 đã dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực phát điện, bằng những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đất nước nói chung. Đó cũng chính là thành quả của một tập thể đoàn kết, bản lĩnh, quyết tâm và linh hoạt với phương châm “việc gì đến phải thực hiện dứt điểm, không để trôi qua” và một tinh thần “tôn trọng, quan tâm và chăm sóc”.