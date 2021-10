EVNNPC: chú trọng an toàn phòng cháy trong sử dụng điện và quản lý vận hành

Tổ chức bộ máy thực hiện PCCC đồng bộ từ Tổng công ty đến cấp cơ sở

Theo ông Vũ Anh Phương - Phó tổng giám đốc EVNNPC, trong những năm qua, 100% các đơn vị trong EVNNPC thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, Cảnh sát PCCC các cấp tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của cơ sở, hộ tiêu thụ điện và tham gia các đoàn kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện trên địa bàn.

Tại Tổng công ty, tổng giám đốc giao nhiệm vụ cụ thể cho 1 phó tổng giám đốc tham mưu cho tổng giám đốc về công tác PCCC; tại 40 đơn vị, cơ sở trực thuộc giám đốc hoặc phó giám đốc là người đứng đầu đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm về công tác PCCC của đơn vị, cơ sở; giao Ban an toàn EVNNPC (phòng an toàn các công ty điện lực) là đầu mối quản lý, tham mưu về công tác PCCC; tại mỗi đơn vị cơ sở (điện lực, phân xưởng..) có 1 cán bộ (chuyên viên) kiêm nhiệm theo dõi, thực hiện công tác PCCC của đơn vị, cơ sở.

Tại các đơn vị của EVNNPC đều thành lập Ban chỉ huy PCCC, các thành viên trong ban chỉ huy được phân công cụ thể, rõ ràng; mỗi đơn vị, cơ sở, trạm biến áp trung gian trở lên.. được thành lập đội (tổ) PCCC cơ sở và được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ PCCC, sau huấn luyện được cấp giấy chứng nhận đáp ứng được yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Hiện tại toàn EVNNPC có 2.789 người trong ban chỉ huy PCCC cơ sở; 608 đội PCCC cơ sở, gồm 7.600 đội viên.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tuyên truyền về PCCC, được Tổng công ty và các đơn vị thành viên thực hiện định kỳ, đột xuất đúng quy định. Đến 30.6.2021, 100% các đơn vị, cơ sở đã tổ chức thực tập các tình huống giả định trong phương án chữa cháy được phê duyệt theo quy định: 305/607 (1 lần/năm).





Đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện

Trong phạm vi quản lý của mình, EVN cũng như Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, ảnh hưởng vận hành lưới điện như tăng cường thực hiện kiểm tra, rà soát chụp ảnh nhiệt, đo bắn nhiệt tại các vị trí, điểm tiếp xúc trên đường dây dẫn điện, trạm biến áp trung, hạ thế thuộc phạm vi quản lý để phát hiện sớm khả năng phát sinh cháy, nổ trên lưới điện vào thời điểm các phụ tải tăng cao. Ngành điện cũng tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, thay thế kịp thời các vật liệu, thiết bị đã qua sử dụng lâu ngày hoặc chất lượng kém. Song song các đơn vị trong EVN, EVNNPC thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, cảnh sát PCCC tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, hiệu quả đối với lưới điện sau công tơ của cơ sở, hộ tiêu thụ điện và tham gia các đoàn kiểm tra an toàn PCCC, an toàn sử dụng điện của cơ quan quản lý nhà nước tại các cơ sở, hộ tiêu thụ điện trên địa bàn.

Trao đổi về công tác PCCC tại Điện lực cấp tỉnh, ông Trần Ðức Dũng - Giám đốc Công ty Ðiện lực Ðiện Biên (đơn vị thành viên EVNNPC) cho biết: Việc xây dựng, phối hợp tổ chức thực tập các phương án PCCC giữa chuyên môn với ngành điện tại cấp cơ sở là hết sức cần thiết bởi qua quá trình thực tập, lực lượng PCCC cơ sở kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao khả năng, hiệu quả công tác phối hợp, không bị động khi có sự cố cháy nổ xảy ra, từ đó phát huy tối đa hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác PCCC được Công ty Điện lực Điện Biên triển khai thực hiện nghiêm túc là thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất, kiểm tra an toàn hành lang lưới điện, tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ do những nguyên nhân khách quan, yếu tố thời tiết, cây gãy đổ…

Trong thời gian tới, lãnh đạo ngành điện và Cục Cảnh sát PCCC, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình cần tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công thương, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14. EVN, EVNNPC và các đơn vị thành viên chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa, thiết bị điện, kiểm tra, điều tra giải quyết các vụ cháy, nổ.