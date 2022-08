EVNSPC đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Ngày 30.8, ông Lâm Xuân Tuấn, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cho biết Tổng công ty vừa phát đi thông báo đến 21 công ty điện lực thành viên (PC) đóng trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) về công tác đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Theo đó, EVNSPC yêu cầu các PC xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của người dân; đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Đặc biệt, không thực hiện ngừng cung cấp điện, làm mất điện khách hàng kể từ 0 giờ ngày 1.9 đến 6 giờ 5.9 (trừ trường hợp xử lý sự cố).





Các PC phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan… Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Ngoài ra, EVNSPC cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tại khu vực 21 tỉnh phía Nam, khi gặp bất cứ sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện, hãy gọi ngay đến Trung tâm chăm sóc khách hàng (19001006 hoặc 19009000) để được tư vấn, hỗ trợ xử lý kịp thời