FPT Shop tặng quà khách hàng trúng thưởng ‘Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý’ đợt 1

Sau gần nửa tháng khởi động chương trình tri ân đặc biệt dịp Tết Quý Mão 2023 “Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý” với tổng giải thưởng trị giá 1,29 tỉ đồng, FPT Shop đã tìm ra được những chủ nhân đầu tiên của “Gian bếp Như Ý” trong livestream quay số đợt 1 diễn ra vào ngày 26.12.2022 trên fanpage chính thức của FPT Shop.

Theo đó, FPT Shop trân trọng chúc mừng 13 khách hàng đã may mắn trúng phiếu mua sản phẩm gia dụng trị giá 19.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

Một lần nữa, xin được chúc mừng 13 khách hàng may mắn nhận được “Gian bếp Như Ý” trong đợt quay số đầu tiên. FPT Shop đang thực hiện liên hệ tới khách hàng trúng thưởng bằng hình thức gọi điện và gửi SMS thông qua tổng đài Chăm sóc khách hàng để thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức trao/nhận thưởng.





Như một thông lệ hằng năm mỗi dịp Tết đến Xuân về, bên cạnh những ưu đãi giảm giá hấp dẫn, FPT Shop còn trao gửi khách hàng những món quà may mắn đặc biệt, mang ý nghĩa riêng. Dịp Tết Quý Mão này, từ ngày 15.12 - 31.01.2023, chọn mua sản phẩm Apple, laptop, điện thoại, gia dụng, phụ kiện, dịch vụ (không bao gồm các dịch vụ thu hộ, máy cũ, nạp thẻ) trị giá từ 200.000 đồng trở lên tại FPT Shop, khách hàng sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn. 68 khách hàng trúng giải sẽ nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19.000.000 đồng tại FPT Shop. Dù ở thời đại nào, hương vị hạnh phúc, ấm áp của một gia đình luôn được tỏa ra từ gian bếp. Vì thế, thông qua món quà phiếu mua hàng gia dụng, FPT Shop mong muốn trao đến khách hàng thân yêu niềm vui cả nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên trong gian bếp hiện đại đầy đủ tiện nghi.

Cụ thể, dựa vào 06 số cuối cùng của số đơn hàng được in trên mỗi hóa đơn, thông qua hình thức quay số trên trang random.org, FPT Shop sẽ tìm ra 68 khách hàng may mắn nhất để trao tặng món quà “Gian bếp Như Ý”. Tổng cộng có 5 đợt quay số, dự kiến diễn ra vào các ngày 25.12.2022, 05.01, 13.01, 19.01 và 03.02.2023 trên livestream quay số tại fanpage chính thức của FPT Shop. Trong trường hợp có nhiều khách hàng có số may mắn trùng nhau, khách hàng có thời gian mua hàng sớm hơn sẽ nhận được giải thưởng. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, quý khách hàng vẫn có cơ hội tham gia quay số 4 đợt còn lại của chương trình “Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý”.

Từ nay đến 31.01.2023, khi mua điện thoại, laptop, máy tính bảng, phụ kiện, gia dụng, sản phẩm Apple, khách hàng sẽ nhận ngay nhiều ưu đãi như: Lì xì đến 6.800.000 đồng, trả góp 0% lãi suất và những quà tặng khác tùy theo sản phẩm. Để chọn mua sản phẩm, bạn có thể đặt hàng online trên website FPT Shop, fanpage, gọi hotline miễn phí cước 1800 6601 hoặc có thể đến trực tiếp tại hơn 800 cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc.