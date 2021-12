Free Fire phát hành bản đồ Đảo Mặt Trời mới vào ngày 1.1.2022

Ngoài ra, người chơi có thể nhận được trợ thủ Yeti miễn phí, hoàn toàn mới khi đăng nhập vào ngày 1.1. Từ nay đến ngày New Age, người chơi có thể khám phá bản đồ mới thông qua trải nghiệm Chế Độ Thực Tế Ảo.

Game thủ Free Fire đã sẵn sàng cho New Age - Kỷ Nguyên Mới vào ngày 1.1.2022 chưa nào? Sau mùa đông lạnh giá với những cơn bão tuyết nguy hiểm, những trận chiến cam go trong sương giá, một thời đại mới sẽ bắt đầu. New Age - Kỷ nguyên mới sau băng hà của Free Fire sẽ dẫn dắt người chơi bước vào thế giới mới khi ra mắt bản đồ Đảo Mặt Trời. Người chơi sẽ được trải nghiệm chủ đề mùa xuân đầy màu sắc cùng với nhiều quà tặng vĩnh viễn và nhiệm vụ mới vô cùng hấp dẫn.

Không cần chờ đợi tới 1.1.2022, từ hôm nay người chơi cũng có thể xem trước bản đồ Đảo Mặt Trời mới thông qua trải nghiệm thực tế ảo (VR) nhập vai để mở khóa các cuộc phiêu lưu cùng những phần quà hấp dẫn khi khám phá bản đồ đảo Mặt Trời.

Cùng chiến thật chất với mùa xếp hạng mới và giành lấy các bộ sưu tập độc quyền

Những người chơi đang tìm kiếm một trải nghiệm thú vị hơn trong game đều không cần phải chờ đợi lâu nữa - bản đồ mới Đảo Mặt trời sẽ chờ đón bạn vào ngày 1.1.

Trong sự kiện lần này, người chơi sẽ có cơ hội kiếm được các phần quà đặc biệt bằng cách tham gia các trận đấu trong Free Fire. Ngoài ra, người chơi còn có thể đổi một số gói vật phẩm độc quyền siêu đỉnh giới hạn thời gian ví dụ như các gói trang phục đặc biển thông qua cửa hàng độc quyền của New Age. Người chơi đăng nhập vào ngày 1.1 cũng sẽ nhận được trợ thủ Yeti hoàn toàn miễn phí.

Đảo Mặt Trời - Điểm đến của những kẻ sống sót sau kỷ nguyên băng giá

Đăng nhập vào ngày 1.1, những người hâm mộ Free Fire sẽ có thể khám phá những vùng đất riêng của Đảo Mặt Trời trước khi nó trở thành một bản đồ mới quan trọng trong Free Fire! Trước khi bị xâm chiếm để làm tiền đồn quân sự cho cuộc chiến mùa đông vĩnh cửu. Đảo Mặt Trời từng là một hòn đảo phía nam đầy nắng ấm với những làng chài sống yên bình với thiên nhiên. Tuy nhiên một cuộc chiến kinh khủng đã xảy ra ở nơi đây, lõi năng lượng bị ông trùm Bạch hồng xấu xa cắp khiến cả hòn đảo rơi vào nguy hiểm. Ở cuộc chiến mùa đông vĩnh cửu, team New Age đã phải chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để có thể giành lại lõi năng lượng cho hòn đảo yên bình này

Các địa điểm chính của Đảo Mặt Trời

Trạm Ra-đa

Trạm Ra-đa bao gồm nhiều tòa nhà với các cấu trúc khác nhau và một số con đường rộng khu vực trung tâm. Nhà kho ở trung tâm khu vực đã trở thành một vị trí trọng yếu để team New Age Chiến đấu chống lại ông trùm Bạch Hồng.

Nhà Ga





Khu Đường sắt lấy Nhà Ga làm trung tâm chính với các cabin trên sân ga. Cho dù bạn đang ở trên sân ga, nhà ga hay cầu vượt có độ cao đây cũng là khu vực nguy hiểm. Không có vùng an toàn nào trong khu vực này và người chơi cần phải luôn cảnh giác để tránh trở thành con mồi của kẻ khác.

Bến Tàu

Ngoại trừ hai nhà kho, không có tòa nhà nào khác trong khu vực bến tàu. Thay vào đó, có một cấu trúc bao gồm một số lượng lớn các thùng công ten nơ.

Cửa Sông

Các ngôi nhà ở Cửa Sông được phân bố đều nhau, giúp bạn dễ dàng nhận biết đâu là địch đâu là thù. Người chơi có thể dễ dàng thu thập các trang thiết bị để tăng thêm sức mạnh cho mình trong khu vực này. Tuy nhiên người chơi cũng có thể va chạm với kẻ địch ở góc khuất giữa các căn nhà

Khu Tổ Hợp

Khu Tổ Hợp lấy sảnh trung tâm làm điểm thi đấu và được bao quanh bởi các tòa nhà hỗ trợ. Cấu trúc này phân lớp khiến không thể tiếp cận lối vào của tòa nhà một cách chạy bộ theo đường thẳng mà cần phải đi vào qua các bậc thang hoặc trực tiếp nhảy dù xuống khu trung tâm.

Nếu người chơi muốn biết thêm về Đảo Mặt Trời có thể xem video giới thiệu và xem Mr.Waggor đánh bại kẻ địch trong một trận rap nảy lửa dựa trên bối cảnh của hòn đảo.