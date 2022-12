Fujifilm mở văn phòng tại Hà Nội

Theo đó, văn phòng Hà Nội của Fujifilm được xây dựng với không gian theo tiêu chuẩn tập đoàn, trong đó cửa hàng trải nghiệm Fujifilm X-Space tập trung vào nhu cầu nhiếp ảnh và làm phim, nơi người dùng tiếp cận hệ thống máy ảnh kỹ thuật số X Series và GFX Series.

Năm 2011, Fujifilm thành lập văn phòng trụ sở của mình tại TP.HCM. Đến năm 2022, hãng đã có hơn 100 nhân viên tại cả 2 văn phòng TP.HCM và Hà Nội.





Không chỉ dừng ở ngành cung cấp máy ảnh kỹ thuật số quen thuộc, Fujifilm hiện nay còn cung cấp các thiết bị, bộ giải pháp toàn diện cho ngành chẩn đoán hình ảnh gồm có hệ thống X-quang, nội soi, siêu âm, IVD, CT, MRI và hệ thống công nghệ thông tin y khoa. Bên cạnh đó, Fujifilm còn cung cấp đa dạng trong mảng ngành nguyên vật liệu cũng như cung cấp hệ thống đồ họa và in phun phục vụ mảng in ấn thương mại, bao bì, dệt may.

Trong năm 2022, Fujifilm Việt Nam đã hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai trong việc cung cấp giải pháp công nghệ thông tin y tế. Hãng nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia chiến lược quan trọng trong hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.