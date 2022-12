Gác những hoạt động quen, cùng Heineken mở kết nối bất ngờ mùa lễ hội

Sự kết nối làm nên mùa lễ hội “kỳ diệu”

Mỗi độ cuối năm, phố phường lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi khắp mọi nơi được bao trùm trong không khí “kỳ diệu” của mùa lễ hội. Bên cạnh sự tề tựu cùng những người thân quen và giây phút sum vầy bên muôn điều thân thuộc, sự ấm áp đầy vui tươi của mùa lễ hội còn thôi thúc ta “mở lòng” để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Mùa lễ hội càng trở nên kỳ diệu hơn với những món quà trao nhau đầy ý nghĩa, những thổ lộ chưa nói đến bạn bè, người thân. Và với sự cởi mở của Gen Z - thế hệ luôn hướng đến những trải nghiệm phá cách, những bữa tiệc “đúng gu”, mùa lễ hội thậm chí sẽ càng đặc sắc hơn khi mở lòng kết nối và vượt ra khỏi những ranh giới quen thuộc, mở rộng sự gắn kết đến cả những người chỉ quen “sương sương”, hay thậm chí là xa lạ. Chính sự cởi mở này sẽ mang đến món quà đặc biệt nhất của mùa lễ hội: những “kết nối bất ngờ” đầy ý nghĩa.

Tuy nhiên, tặng sao thật độc đáo, mở lời sao cho đúng ý muốn nói và gửi gắm lời mời đến món quà kỳ diệu? Chỉ cần bạn mở lòng, Heineken sẽ mở cách với muôn vàn “bí kíp” để cùng Gen Z tận hưởng những bữa tiệc tưng bừng và “mở kết nối bất ngờ” mùa lễ hội năm nay!

Mở kết nối - dẫn lối bất ngờ cùng dàn sao Việt cực chất

Để tìm lời giải cho nỗi lòng Gen Z - mở kết nối sao cho dẫn lối bất ngờ - Heineken đã quy tụ dàn KOLs hoành tráng với sự góp mặt của các nhân tố thời thượng: JustaTee bắt cặp với 16Typh, và Karik song hành cùng Quỳnh Anh Shyn.

Lên sóng cùng những lời nhắn mùa lễ hội “độc lạ”, sự kết nối bất ngờ giữa dàn sao Việt ngay lập tức trở thành điểm sáng kỳ diệu trên nền tảng mạng xã hội, chiếm trọn tâm điểm bàn luận của người Việt trẻ, đặc biệt là thế hệ Z. Đây là những người trẻ tiên phong trong lối sống tích cực, truyền cảm hứng “mở kết nối” bất ngờ để gắn kết cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Và với sự sáng tạo dẫn đầu, họ sẽ cùng giới trẻ cả nước tạo nên mùa lễ hội vô cùng độc đáo với những trải nghiệm chưa từng có năm nay!





Kết năm bừng sắc, bạn đã từng nghĩ mình sẽ gửi tặng món quà mùa lễ hội đến “anh trai sọp-pe” đội mưa hứng nắng… nhưng vẫn ship đơn đều đặn không quản ngại ngùng, hay bạn đồng nghiệp cùng phòng hướng nội, ngại tương tác? Vậy Gen Z ngần ngại gì mà không tặng quà cực khác biệt với Mở Kết Nối Bất Ngờ - nền tảng trao gắn kết tới người thân, bạn bè và cả những người chỉ quen “sương sương” của Heineken để mở kết nối bất ngờ mùa lễ thêm ý nghĩa!!

Mở năm mới tưng bừng, mở lời kết nối cùng Heineken phiên bản mùa lễ hội!

Bước vào mùa lễ hội nhộn nhịp với những trải nghiệm mới mẻ, Heineken đã nhanh chóng “lễ hội hóa” diện mạo mới với những điều chỉnh mang lại sự kết nối đặc biệt - tôn vinh văn hóa người Việt và sự sang trọng đẳng cấp quốc tế của Heineken, tiếp tục kể tiếp câu chuyện đồng hành bên những cuộc vui đẳng cấp mùa lễ tết của người tiêu dùng Việt.

Trên sắc xanh đặc trưng và ngôi sao đỏ biểu tượng, bao bì mới khéo léo kết hợp những hình ảnh mang đậm nét mùa lễ hội, với điểm nhấn là chú mèo may mắn tượng trưng cho năm Quý Mão 2023. Đây được xem như lời chúc đầy may mắn, gõ cửa khắp mọi nhà cho khởi đầu một năm mới bình an, thịnh vượng và an khang. Nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, bao bì mùa lễ hội áp dụng cho cả ba dòng Heineken vị Nguyên Bản, Heineken Silver và Heineken 0.0 với 0% độ cồn - phù hợp để thưởng thức dù ở bất kỳ nơi đâu.