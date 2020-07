10 tựa game bắn súng được mong đợi trong năm 2020

Năm 2020 hứa hẹn là một năm được mùa đối với các game bắn súng góc nhìn thứ nhất, theo tổng hợp của trang Gamerant.

10. Ready Or Not

Nếu bạn là một người hâm mộ SWAT, thì bạn ắt hẳn đã nghe về Ready or Not. Các nhà phát triển trò chơi so sánh đây là một sự kế thừa tinh thần cho SWAT 4. Ready or Not nhấn mạnh vào các chiến thuật khó, mà trong đó không phải lúc nào cũng liên quan đến các phương pháp giải quyết các nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch bằng súng. Chẳng hạn, bạn có thể tưởng tượng những món đồ cổ điển của người Viking như súng điện.

Ready Or Not sẽ có các các nhiệm vụ phối hợp và PvP cùng với các màn chơi đơn. Trò chơi dự kiến ra mắt vào cuối năm 2020, chúng ta hãy cùng chờ nhé.

9. Dead Matter

Dường như một game zombie sinh tồn thực sự đầy hứa hẹn về trải nghiệm trực tuyến hấp dẫn. Dead Matter sẽ cung cấp các hệ thống và cơ chế chơi trò chơi phức tạp bao gồm quản lý túi đồ, một thế giới mở khổng lồ, đa dạng các sự kiện thời gian thực, xây dựng và chế tạo, sử các loại thuốc cao siêu v.v.

Khởi đầu của Dead Matter gần 7 năm trước chỉ là 1 bản mode nhưng giờ đây nó đã trở thành một game độc lập đúng nghĩa. Trò chơi dự kiến có thể sẽ ra mắt vào đầu năm 2021 thay vì vào năm 2020 tuy nhiên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và trò chơi đặc biệt này đáng được chờ đợi.

8. Back 4 Blood

Tiếp tục chủ đề zombie, dự án mới nhất của những người tạo ra huyền thoại Left 4 Dead từ Turtle Rock. Mang tên Back 4 Blood, trò chơi dự kiến sẽ mang lại những ấn tượng độc đáo cho thể loại game tiêu diệt zombie cùng với các tính năng hoàn toàn mới.

Hiện tại, có rất ít người biết về Back 4 Blood. Là một sự kế thừa tinh thần của game Left 4 Dead và hiện tại Back 4 Blood không có ngày phát hành chính xác, tuy nhiên rất có thể sẽ ra mắt trong năm nay.

7. Scavengers

Các game bắn súng sinh tồn trực tuyến có xu hướng trở nên nổi tiếng bất kể cốt truyện là gì. Scavengers là một game bắn súng trực tuyến hấp dẫn, kết hợp các cơ chế PvE và PvP. Scavengers có nhiều loại nhân vật khác nhau với những thế mạnh riêng.

Trò chơi cũng có những mục tiêu mà người chơi cần phải hoàn thành để giành chiến thắng. Ngoài ra còn có các sự kiện quy mô lớn và các cuộc chạm trán để gia tăng kịch tính của trận đấu. Lại là một game không có ngày phát hành cụ thể, nhưng gới tin tức dự đoán năm 2020 có thể là năm Scavengers ra mắt.

6. Due Process

Một game bắn súng chiến thuật khác trong danh sách là Due Process được cho là đi theo phong cách của Rainbow Six Siege, không giống như Ready Or Not tựa game này tương đồng SWAT hơn. Due Process sở hữu hệ thống chiến đấu hấp dẫn với cách lập chiến lược tác chiến ấn tượng.

Due Process là một game theo lối chơi nhóm, với cách lập kế hoạch trau chuốt cho phép người chơi lựa chọn thiết bị thuận lợi nhất và suy nghĩ về các nước đi phù hợp. Bản đồ trong game được tạo ra bởi hệ thống game không phải là bản đồ mặc định, do đó Due Process khuyến khích người chơi suy nghĩ về chiến lược hơn là “học thuộc” bản đồ.

5. Enlisted

Enlisted là một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh Thế chiến thứ 2 từ studio Gaijin vốn không xa lạ với giới mộ game vì những trải nghiệm cân bằng và thú vị. Không giống như trình giả lập trong game War Thunder nổi tiếng của studio, Enlisted sẽ có tính năng chiến đấu trên mặt đất và người chơi có cơ hội sử dụng xe quân sự cho một số màn chơi cụ thể.

Hình dung về Enlisted tương tự như Battlefield V với độ chính xác và màn chơi quy mô lớn với khoảng 100-150 người chơi tham gia. Hiện vẫn chưa có ngày ra mắt chính thức của game trong năm nay.

4. Crossfire X

CrossFire là một game bắn súng trực tuyến khá nổi tiếng, đã xuất hiện từ khá lâu với nhiều chế độ chơi khác nhau và được cộng đồng yêu thích. Crossfire X là phiên bản cải tiến sẽ xuất hiện trên nền tảng Xbox One trong năm nay.

Mặc dù trải nghiệm cốt lõi sẽ được gìn giữ tuy nhiên Crossfire X sẽ bổ sung thêm chế độ chơi đơn. Có lẽ, đây là tính năng ít được mong đợi nhất đối với một game bắn súng trực tuyến, nhưng nó có thể giúp làm phong phú thêm trải nghiệm đối với Crossfire X.

3. Outriders

Gợi nhớ đến Destiny và Gears of War, Outriders là một game bắn súng trực tuyến sắp ra mắt của studio nổi tiếng với trải nghiệm bắn súng góc nhìn thứ nhất People Can Fly.

Lấy bối cảnh là một hành tinh thù địch và nguy hiểm, trò chơi mang đến sự pha trộn của nhiều thể loại với nỗ lực tạo ra trải nghiệm tuyệt vời. Dự kiến Outriders sẽ gây tò mò cho người chơi bằng các tùy chọn nhập vai sâu sắc (như phát triển kỹ năng và trang bị nhân vật của bạn) và cơ chế bắn súng hấp dẫn.

2. Rainbow Six Quarantine

Vài năm trước Rainbow Six Siege đã ra mắt với chế độ PvE xuất sắc và được đặt tên là Outbreak. Rainbow Six Quarantine sẽ tăng cường kiểu chiến thuật đặc trưng của dòng game này. Trong Quarantine, người chơi và đồng đội sẽ chống lại một mối đe dọa từ người ngoài hành tinh. Những kẻ xâm lược đột biến đến từ không gian sẽ thử thách kỹ năng của người chơi.

1. Disintegration

Trong một cuộc chiến không hồi kết để thu hút sự chú ý của game thủ, các nhà phát triển thường đưa ra những ý tưởng hoàn toàn sáng tạo thú vị. Disintegration có ý tưởng khá hấp dẫn khi kết hợp các cơ chế cốt lõi của game bắn súng góc nhìn thứ nhất và các yếu tố quản lý chiến lược. Trong game người chơi sẽ điều khiển Gravcycle, một phương tiện vũ trang và nguy hiểm lơ lửng trên không, và điều khiển một đội quân chiến đấu trên mặt đất.

Với chế độ PVP hấp dẫn, Disintegration là tựa game được mong đợi trong năm nay.

Theo bạn game bắn súng nào trong danh sách trên đáng được mong chờ nhất? Hãy bình luận bên dưới nhé.