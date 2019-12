AMD đón chào cuối năm với lễ hội AMD Christmas Day

AMD Christmas Day là một trong những hoạt động mới mẻ và thú vị của AMD tại thị trường Việt Nam. Với các tăng trưởng đáng kể trong năm qua, ông khổng lồ trong ngành vi xử lý máy tính đã có động thái tri ân người dùng.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như KILL TO WIN, trải nghiệm tựa game CS:GO trên các dòng laptop sử dụng cấu hình AMD Ryzen Mobile và Radeon RX.

Cùng với sự dẫn dắt của 2 caster Trung Hiếu và Vinh Quang, các khách tham quan cũng có cơ hội tham gia chương trình THÁCH ĐẤU CAO THỦ cùng đội tuyển Delivian. Cuộc thi đấu đã thu hút hơn 10 đội tới tham gia và giành được nhiều phần quà và giải thưởng từ AMD.

Ngoài ra, sự kiện cũng có nhiều hoạt động hấp dẫn do các hãng máy tính và nhà phân phối, đại ly đối tác lâu năm của AMD tổ chức. Đáng kể có thể nhắc đến là Acer, MSI, ASUS, HP và Hà Nội Computer, An Phát, Nam An, Minh Quân.

Phần thi Kahoot, Đấu giá ngược cũng đã đem lại cơn mưa quà tặng giá trị cho các bạn trẻ tại chương trình.

Cuối cùng, AMD CREATIVE BOOST đã đem lại cho những người đam mê sáng tạo, cụ thể là ở mảng làm phim một sân chơi bổ ích. Cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm xuất sắc nhất và giải nhất thuộc về nhóm làm phim CORBAN với tác phẩm phim “NHỰA”.