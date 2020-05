Bác sĩ, diều dưỡng hay giáo viên đều có thể trở thành 'chiến binh CODM'

Hãy cùng gặp gỡ những chiến binh đặc biệt này qua cuộc thi "Tôi là chiến binh CODM" của Call of Duty: Mobile VN!

Trong đời thường, bác sĩ tất bật với công tác chăm sóc sức khỏe cho mọi người nhưng sau khoảng thời gian ấy, họ cũng có những niềm vui cuộc sống riêng. Người chọn du lịch, giải trí, đọc sách,… nhưng cũng có người chọn game để tìm lại những khoảnh khắc của thanh xuân. Ấy là câu chuyện của chiến binh Nguyễn Thanh Tùng – anh hiện là bác sĩ. Chàng bác sĩ này xem Call of Duty: Mobile VN như một chiếc cầu nối để anh gặp lại và hàn huyên với những người bạn thuở còn đi học. Dù công việc bận rộn nhưng Tùng thường sắp xếp thời gian để thư giãn cùng tựa game bắn súng này.

Cũng kín mít lịch làm việc trong tuần nhưng cô gái xinh xắn Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn chọn Call of Duty: Mobile VN để giải trí. Cô gái 23 tuổi năng động, yêu thích thể loại bắn súng và tự tin là một tay thiện xạ trong thể loại này. Nguyệt hiện đang là một người mẫu tự do.

Bạn đã bao giờ hình dung một thầy giáo nghiêm túc trên bục giảng thì sẽ khác biệt như thế nào khi ngồi bắn Call of Duty: Mobile VN một cách say mê chưa? Hãy thử làm quen và lắng nghe câu chuyện của thầy giáo hot boy Nông Thanh Tùng – hiện đang là một giáo viên tiểu học. Ngoài những lúc giảng bài trên lớp, Tùng chọn Call of Duty: Mobile VN để giải trí, hiện rank trong game của Tùng là Chuyên gia.

Một thí sinh khác cũng đã chọn Call of Duty: Mobile VN để giải trí và chẳng ngần ngại đăng ký ngay cuộc thi “Tôi là chiến binh CODM” – đó là bạn Nguyễn Hoàng Tuấn, hiện là một bình luận viên/streamer tấu hài. Tuấn yêu thích game bắn súng, tham gia cuộc thi là để có thêm niềm vui, hiện Tuấn cũng đã lên rank Bậc thầy trong Call of Duty: Mobile VN.

Cũng như Hoàng Tuấn, anh chàng lái xe taxi Nguyễn Văn Dũng đến với game và tham gia cuộc thi để có được những khoảnh khắc giải trí, thoải mái trong những lúc rãnh rỗi. Anh chàng mong rằng sắp tới Call of Duty: Mobile VN sẽ có thêm giải đấu để cuộc chơi thêm hấp dẫn. Cứ tưởng nghề lái xe sẽ chẳng có thời gian dư dả để chơi game nhưng Dũng chia sẻ rằng cứ có thời gian thì anh lại vào chơi game, vừa thư giãn và tương tác với anh em bạn bè cùng chơi.

Anh chàng Nguyễn Danh Đại là một người khá đặc biệt - làm công việc thiết kế sáng tạo. Tự đánh giá mình là người có tính cách khô khan nhưng tự hào vì đã có người yêu. Có niềm đam mê mãnh liệt với game, tuy nhiên chơi mãi vẫn chỉ ở rank Bậc thầy. Đại cũng chia sẻ thêm là đang cố gắng lên rank để nhận súng mới.

Chọn nghề điều dưỡng, khá bận bịu với công việc nhưng chiến binh Nguyễn Hoàng Giang vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để chơi Call of Duty: Mobile VN. Trước đây, Giang chơi khá nhiều game FPS và cũng đạt nhiều thành tích thi đấu. Chàng trai này cực kỳ tự tin vào kỹ năng của mình và sẵn sàng tham gia mọi cuộc chơi của Call of Duty: Mobile VN.

“Tôi là chiến binh CODM” là một cuộc thi ảnh dành cho những người chơi Call of Duty: Mobile VN. Ngoài việc được khoe những tấm ảnh đẹp cá nhân, mỗi người chơi còn được kể câu chuyện của chính mình, chia sẻ với cộng đồng để cùng nhau lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ với một tựa game bắn súng đỉnh cao.

Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 200 triệu đồng cùng rất nhiều quà đặc biệt từ nhà phát hành VNG đang chờ những thí sinh xứng đáng. Không cần biết bạn là ai, từ đâu đến, cứ là chiến binh CODM thì đều có cơ hội chạm vào những phần thưởng ấy cùng cơ hội trở thành người nổi tiếng trong cộng đồng ba triệu người chơi như Call of Duty: Mobile VN.