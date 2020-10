Call Of Duty: Mobile VN mang đậm cảm hứng CyperPunk trong bản cập nhật mới

Chính thức ra mắt trên thị trường quốc tế vào tháng 10.2019 và cập bến Việt Nam từ tháng 4.2020, Call Of Duty: Mobile VN đã nhanh chóng trở thành chiến trường được đông đảo game thủ yêu thích trên di động. Trò chơi đã liên tục cập nhật những nội dung mới mẻ, tổ chức các giải đấu hấp dẫn, tạo ra một sân chơi thú vị cho cộng đồng người chơi tại Việt Nam.

Và trong tháng 10.2020, để kỷ niệm 1 năm ra mắt, sản phẩm đình đám này đã tung ra bản update cho season 11 mang tên Anniversary. Trong phiên bản mới, game thủ sẽ được chạm tay vào những vũ khí mới, chế độ chơi mới, bản đồ mới và rất nhiều thay đổi khác. Đặc biệt, những thiết kế - những nội dung mới này đều mang đậm cảm hứng khoa học viễn tưởng theo phong cách CyperPunk.

Chế độ chơi mới: Bom hẹn giờ

Như tên gọi của mình, chế độ chơi Bom hẹn giờ là hành trình chiến đấu cam go với thời gian của các xạ thủ Call Of Duty: Mobile VN. Ở chế độ chơi này, tất cả game thủ sẽ bắt đầu màn đấu với một thanh thời gian sinh tồn... đếm ngược! Khi thời gian về mốc 0, các xạ thủ sẽ mất mạng, để kéo dài thời gian, cách duy nhất chính là chiến đấu và tiêu diệt các kẻ thù.

Đương nhiên, khi tiêu diệt được càng nhiều địch, game thủ sẽ vừa nhận được thêm thời gian sống sót, vừa nhận thêm các buff có lợi cho chiến đấu. Nhìn chung, đây là chế độ chơi khá kịch tính, yêu cầu các xạ thủ sẵn sàng cho các trận đọ súng khốc liệt, chứ không thể chơi kiểu "anh hùng núp" như các mode đấu khác.

Chế độ Battle Royale: Ra mắt bản đồ Alcatraz + vũ khí Purifer

Battel Royale trong Call of Duty: Mobile VN là chế độ được rất nhiều người yêu thích, không chỉ đòi hỏi kỹ năng quá cao mà còn phải có sự bình tĩnh, tư duy để đưa ra những quyết định chính xác để trở thành người sống sót cuối cùng. Và chế độ này sẽ càng hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của bản đồ mới Alcatraz cùng vũ khí mới Purifer.

Bản đồ mới: King

Theo giới thiệu từ Call Of Duty: Mobile VN, King là bản đồ được lấy cảm hứng từ bản đồ đấu súng nổi tiếng trong Call Of Duty: Modern Warfare, đây sẽ là map đấu hỗ trợ chế độ chơi 1vs1, 2vs2. Ngoài ra, bản đồ STANDOFF – Halloween cũng sẽ trở lại vào dịp lễ Halloween trong Call of Duty: Mobile VN.

Bên cạnh những update nổi bật mà Thanh Niên Game kể ở trên, Call Of Duty: Mobile VN còn mang đến nhiều nội dung khác trong đợt cập nhật Anniversary. Để biết chi tiết các nội dung update này, quý độc giả cùng game thủ hãy tham khảo tại đây.