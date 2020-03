Call of Duty: Warzone - Những điều người chơi mới cần biết

Ra mắt chính thức vào 2 giờ rạng sáng nay (11.03, giờ Việt Nam), Call of Duty: Warzone là phần chơi spin-off của của Call of Duty: Modern Warfare, xây dựng trên cấu trúc gameplay bắn súng/sinh tồn phong cách Battle Royale, tương tự như PUBG, Apex Legends... Đặc biệt, Call of Duty: Warzone hoàn toàn miễn phí và không giới hạn bất kỳ khu vực/thị trường nào, điều này khiến trò chơi trở thành cái tên cực kỳ đáng chú ý ở thời điểm hiện tại.

Sở hữu gameplay khá phức tạp và nhiều tính năng độc đáo, Call of Duty: Warzone không phải là cái tên dễ tiếp cận đối với đại đa số game thủ. Để giúp quý độc giả thuận tiện trong việc làm quen và trải nghiệm trò chơi, Thanh Niên Game xin được giới thiệu một số mẹo và thông tin cơ bản, được trình bày theo dạng Q&A.

Q: Làm sao để đăng ký, tài và cài đặt Call of Duty: Warzone?

A: Bạn có thể làm theo hướng dẫn đã được chúng tôi đăng tải trước đó, tại đây: https://thanhnien.vn/game/thu-thuat/huong-dan-cach-dang-ky-va-tai-mien-phi-call-of-duty-warzone-153912.html

Q: Tựa game này có nặng không?

A: Theo công bố từ Activision, bạn cần tối thiểu Intel Core i3-4340 hoặc AMD FX-6300, 8GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 670, NVIDIA GeForce GTX 1650 hoặc AMD Radeon HD 7950. Nhưng theo trải nghiệm của Thanh Niên Game, mức cấu hình này là không hợp lý vì game có vẻ như đang "ăn" tài nguyên nhiều hơn so với lý thuyết.

Dù vậy, nếu máy bạn chơi mượt PUBG, Battlefield 5... ở thiết thập trung bình, thì hãy tự tin trải nghiệm Call of Duty: Warzone.

Q: Trò chơi có gặp nhiều lỗi ở thời điểm hiện tại hay không?

A: Có, và đây không phải là điều bất ngờ, rất nhiều sản phẩm "bom tấn" khác đều gặp trục trặc trong những giờ phát hành đầu tiên. Hiện nay, Call of Duty: Warzone đang gặp các lỗi phổ biến sau: Khiến CPU bị "nghẽn cổ chai", Crash sau vài phút vào game, Server chưa ổn định... Thanh Niên Game khuyến cáo bạn hãy nâng cấp driver mới nhất cho GPU của mình, đồng thời tắt hết mọi ứng dụng chạy ngầm khi chơi Call of Duty: Warzone.

Q: Tôi có cần mua Call of Duty: Modern Warfare để được trải nghiệm Call of Duty: Warzone hay không?

A: Hoàn toàn không, Call of Duty: Warzone là tựa game miễn phí và bạn không cần phải bỏ ra một đồng nào.

Q: Call of Duty: Warzone có giống PUBG, Apex Legends, Fortnite hay không?

A: Tương tự như các tựa game kể trên, Call of Duty: Warzone cũng thuộc thể loại bắn súng/sinh tồn phong cách Battle Royale. Tuy nhiên, sẽ rất khó để so sánh một cách chi tiết. Để có một hình dung khái quát, Thanh Niên Game cho rằng Call of Duty: Warzone nằm đâu đó ở giữa PUBG và Apex Legends.

Trò chơi sở hữu nhịp điệu game nhanh không kém Apex Legends, với nhiều tính năng khuyến khích việc giao tranh (đặc biệt là tính năng hiển thị vị trí địch rõ rệt ở một số thời điểm, cũng như khả năng Ping chính xác vào địch để báo cho đồng đội), qua đó việc camp ("núp" tại một ví trí để phục kích) cũng sẽ khó khăn hơn. Dù vậy, tương tự PUBG, mọi người chơi đều bình đẳng và không sở hữu bộ kỹ năng riêng biệt như Apex Legends.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ bắt gặp các tính năng quen thuộc của dòng game Battle Royale: "Nhảy dù", "chạy bo", loot đồ và trang bị, di chuyển bằng xe cơ giới...

Q: Thế còn cơ chế hồi sinh?

A: Đây là điều khiến Call of Duty: Warzone trở nên độc đáo. Khi bị hạ gục, người chơi sẽ không "chết" ngay lập tức mà bị đưa vào nhà ngục Gulag - một địa điểm hư cấu trong trò chơi. Tại đây, bạn sẽ phải chiến đấu 1 đối 1 với một người chơi ngẫu nhiên khác (mà trước đó cũng bị hạ gục trong bản đồ chính), người chiến thắng cặp đấu này sẽ được đưa trở lại bản đồ chính và tiếp tục tham chiến cùng đồng đội.

Nếu bị thua cuộc trong màn đối đấu này, bạn vẫn còn cơ hội trở lại cuộc chơi nếu đồng đội tích đủ tiền và hồi sinh bạn với giá 4.500 USD tại các địa điểm cửa hàng trên bản đồ.

Q: Tiền ?!? 4500 USD ?!?

A: Đừng lo, "tiền" ở đây là đơn vị tiền ảo mà bạn tích lũy trong quá trình chơi (kiếm được từ những thùng đồ, hạ gục người chơi khác...). Đây cũng là cơ chế hết sức đặc biệt của Call of Duty: Warzone.

Cụ thể, bạn có thể sử dụng tiền để mua giáp, đạn dược, thiết bị hỗ trợ... và như đã nói ở trên: hồi sinh đồng đội. Sự có mặt của cơ chế này nhằm giảm thiểu tính may rủi của ván đấu, mang lại giá trị thực thụ cho những người chơi đang có phong độ tốt trong ván đấu. Theo nhận định của anh Việt Thông (Thanh Niên Game), đây là điểm mấu chốt để Call of Duty: Warzone hướng đến tính chất eSports, và khiến ván đấu trở nên căng thẳng, cần sự tính toán về chiến thuật rõ ràng hơn.

Q: Sẵn đang nhắc đến "tiền", trò chơi có "hút máu" hay không, tôi có thể dùng tiền để nạp vào game nhằm kiếm lợi thế so với những người chơi miễn phí khác?

A: Ở thời điểm hiện tại, câu trả lời là không. Call of Duty: Warzone đang thể hiện là "át chủ bài" của Activision nhằm phát triển mảng eSports của hãng game này. Và tương tự như các tựa game eSports khác, trò chơi hoàn toàn miễn phí, đồng thời không có các tính năng "dùng tiền để đạt chiến thắng", nếu có, thì những lợi ích này cũng sẽ rất nhỏ (mang tính thuận tiện nhiều hơn là lợi thế rõ rệt) và bạn sẽ tự "cày cuốc" được mà không cần mở hầu bao.

Hiện tại, mặt hàng được bán nhiều nhất trong game là skin súng ống, thiết bị, cũng như là các skin nhân vật.

Q: Trò chơi đang có những chế độ chơi nào?

A: Hiện tại, Call of Duty: Warzone đang có hai chế độ chơi là Battle Royale và Plunder. Battle Royale là chế độ chơi truyền thống, và cũng là thứ chúng ta đã thảo luận từ đầu bài viết đến giờ. Dù vậy, số lượng người chơi trong chế độ Battle Royale hiện đang lên tới 150 người (nhiều nhất trong các game Battle Royale trên thị trường). Ngoài ra, game hiện chỉ có tính năng thi đấu theo đội 3 người (game sẽ tự ghép đội nếu bạn không có đồng đội chơi cùng), chưa có mục chơi Solo (bạn hoàn toàn có thể chơi Solo nếu muốn, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần 1 vs 3 thường xuyên).

Trong khi đó, Plunder là một cơ chế hoàn toàn mới, hướng đến việc tích điểm số thông qua việc "nhặt" và "cướp" tiền.

Q: Tôi có cần lưu ý gì nhiều về cơ chế điều khiển?

A: Nếu bạn đã từng chơi các tựa game FPS, sẽ dễ dàng làm quen với Call of Duty: Warzone. Ngoài ra, trò chơi cũng hiển thị phím tắt cho từng chức năng trên màn hình, nên bạn cũng sẽ nhanh chóng làm quen thôi.

Dù vậy, vẫn có những trở ngại có thể làm bối rối người chơi. Chẳng hạn như phím tương tác (thường là phím E) được Call of Duty: Warzone gán cho phím F. Trò chơi cũng không có vũ khí cận chiến như PUBG, mà cho phép bạn "tung chiêu" nhanh chóng bằng cách nhấn phím E. Phím thay đổi chế độ bắn (từ liên thanh sang điểm xạ ở một số loại súng) được gán cho phím B.

Ngoài ra, một phím chức năng khác làm bối rối người chơi đó là "Mount Weapons" - cho phép bạn gác súng lên tường/các vật thể cứng để cố định khẩu súng, giúp việc nhắm bắn trở nên chính xác hơn. Để làm được điều này, bạn hãy đề phím ngấm bắn (chuột phải) khi đang núp sau chướng ngại vật, mép tường... Khi thấy hiện thông báo có thể "Mount Weapons", hãy nhấn phím Z - đây là cách đơn giản và tiện lợi nhất.

Q: Call of Duty: Warzone có phổ biến tại Việt Nam hay không?

A: Dù chỉ mới ra mắt vào rạng sáng nay, nhưng Call of Duty: Warzone đang nhận được sự chú ý khá lớn từ cộng đồng game thủ Việt. Các hãng phần cứng mạnh về cộng đồng như ASUS, Gigabyte... đang có nhiều hoạt động đáng chú ý trên mạng xã hội nhằm giúp game thủ kết nối với trò chơi. Hệ thống phòng game hàng đầu tại miền Nam là WAYS Station cũng đã cài đặt game trên toàn bộ hệ thống.

Dù vậy, vẫn còn khá sớm để khẳng định trò chơi có thành công tại Việt Nam hay không. Trong đó, trở ngại lớn nhất đến từ việc game yêu cầu cấu hình khá nặng, và cũng khá khó tiếp cận/làm quen. Ở bối cảnh thực tế, không nhiều phòng game và người chơi cá nhân có cấu hình đủ để trải nghiệm mượt mà tựa game này. Thế nhưng, phải khẳng định lại rằng, đây là trò chơi có chất lượng rất cao mà game thủ Việt nên trải nghiệm.

Q: Liệu trò chơi có thể trở thành một thương hiệu eSports lớn trong tương lai gần?

A: Như đã nói ở trên, vẫn còn quá sớm để chúng ta khẳng định điều này. Dù vậy, theo đánh giá chủ quan của Thanh Niên Game, trò chơi đang có nhiều mặt thuận lợi để phát triển, đặc biệt trong bối cảnh Call of Duty Mobile cũng đang tạo nên những hiệu ứng tốt, tạo sự cộng hưởng giúp cả hai trò chơi cùng phát triển. Ngoài ra, "vận mệnh" của trò chơi cũng phải phụ thuộc không ít vào streamer, hoặc các đơn vị tổ chức eSports uy tín tại thị trường Việt Nam.