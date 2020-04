Cặp đôi hoàn hảo Taikonn và Unicorn lên ngôi vô địch giải đấu PUBG

Tuyển thủ chuyên nghiệp Taikonn và nữ game thủ Unicorn đã có một màn trình diễn ăn ý, ấn tượng tại giải đấu PUBG Duo Championship lần đầu tiên tổ chức dành riêng cho các cặp đội. Theo đó, giải đấu này sẽ lựa chọn 32 tuyển thủ hàng đầu của PUBG. Sau đó các tuyển thủ sẽ tự tìm bạn nữ tâm đầu ý hợp đồng hành cùng mình.

Sau hai ngày diễn ra tranh tài sôi nổi, 32 cặp đôi đã mang đến cho khán giả những pha thi đấu đầy bất ngờ, thú vị. Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, cặp đôi Taikonn - Unicorn đã lên ngôi vô địch, đồng thời họ còn giành thêm giải thưởng MVP giành riêng cho Nam và Nữ. Tại giải đấu này, Taikonn có được 31 Kills (nhiều nhất so với các tuyển thủ Nam), trong khi đó Unicorn cũng không kém gì so với bạn đồng hành của mình, cô cũng có được 15 Kills (nhiều nhất so với các tuyển thủ nữ). "Kết quả giải đấu thì đã định sẵn trước rồi ạ. Nhưng điều em thấy vui vì không phải lên ngôi vô địch vì có một người luôn ở phía sau cổ vũ em" - Taikonn chia sẻ cảm xúc khi lên ngôi vô địch giải đấu PUBG Duo Championship

Taikonn và Unicorn lên ngôi vô địch giải đấu PUBG

Cặp đôi Ssubang - Nhim4U giành giải Chicken Dinner

PUBG Duo Championship là giải đấu đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các cặp đôi yêu mến tựa game bắn súng sinh tồn PUBG. Tổng tiền thưởng của giải đấu này lên đến 32 triệu đồng tiền mặt, được chia đều cho 32 đội tuyển tham dự.