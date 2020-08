CEO kỳ lân công nghệ VNG gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong MV của PUBG Mobile

Trước đây, nếu như CEO của VNG đã từng gây bất ngờ khi đích thân lồng tiếng cho Yurnero trong DoTa Truyền Kỳ thì lần này, ông Lê Hồng Minh lại khiến cộng đồng game thủ một lần nữa “dậy sóng” khi lộ diện trong MV Lag Love của PUBG Mobile với vai trò “bố vợ quốc dân” cực kỳ trẻ trung và phong độ.

Với vai trò người bố lần này, CEO Lê Hồng Minh xuất hiện ở lễ đường và đồng ý “gả” con của mình là PUBG Mobile cho gamer. Đây là chi tiết cực kỳ thú vị trong MV mới nhưng cũng vô cùng thuyết phục, vì người thích hợp nhất với vị trí “cha đẻ của PUBG Mobile VN” hẳn phải là chủ tịch VNG.

Hơn thế nữa, việc tái xuất lần này trong MV mới có thể hiểu như một lời cam kết dành cho cộng đồng game thủ đến từ chính CEO và nhà phát hành VNG: họ toàn đặt trọn tâm huyết vào từng sản phẩm, không ngừng cải tiến để VNG luôn có những sản phẩm ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn, làm hài lòng cộng đồng game thủ.

Rõ ràng, đây là hình thức quảng bá hết sức ấn tượng của các tựa game đến từ nhà VNG nói chung, PUBG Mobile nói riêng và điều này góp phần không nhỏ đến sự thành công cho việc ra mắt sản phẩm lần này.

Chủ tịch VNG cho biết thông qua game, một người có thể bộc lộ rất rõ tính cách của mình. Có lẽ ai chơi game cũng biết được một câu kinh điển “Everything is a game. Don’t take it serious”, nhưng không phải ai cũng làm được như thế. Có những người chơi game rất cảm xúc, ăn thì hạnh phúc tột cùng, thua thì nóng nảy tức giận. Có người chơi game để giải trí , có người thì chơi cực kỳ nghiêm túc, mua sách vở báo chí về đọc chừng nào ăn thì thôi. Có người chơi game rất tự kỷ, chơi một mình ở nhà, có người phải ra tiệm, có cộng đồng chơi mới vui…