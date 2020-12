Chung kết Call of Duty: Mobile Việt Nam - Oxygen Esports vô địch

Kịch bản cũ lặp lại: Oxygen Esports (OXG - tiền thân là GoodGenius) tỏ ra quá áp đảo so với phần còn lại để băng băng tiến về đích, nhận 30 triệu đồng dành cho đội vô địch Call of Duty: Mobile Tournament đầu tiên tại Việt Nam.

Là một trong hai đội khách mời tại Call of Duty: Mobile Tournament bên cạnh ProGK, OXG đã toàn thắng cả sáu trận mà không để thua bất cứ map đấu nào trước khi bước lên ngôi vương.

Tính cả hành trình ấn tượng tại giải Vô địch Quốc gia Call of Duty: Mobile VNG kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 vừa qua, OXG đang nắm trong tay 23 trận bất bại - kỷ lục không biết bao giờ mới bị xô đổ.

Tại Vòng Bán kết được tổ chức vào hôm 04/12, OXG - đội nhất Bảng A Vòng Tứ kết - đã dễ dàng đả bại hai đối thủ chị em F9 Plus và F9 Team với cùng tỉ số 2-0 để sớm có mặt ở Chung kết Tổng.

Đối thủ tranh chấp ngôi vương của OXG là Seven Clowns (7CL) - đội nhất Bảng B - đã phải vượt khó từ Nhánh Thua Vòng Bán kết do bất ngờ để thua F9 Team 0-2. Như bừng tỉnh sau cơn mê, 7CL đã tái hiện phong độ ấn tượng vượt mặt F9 Plus và trả nợ F9 Team để sắm vai Kẻ Thách Thức ngai vàng Call of Duty: Mobile Tournament.

“OXG bắn cứ như là họ đang đi chợ trong loạt trận Chung kết Tổng này vậy”, caster Việt Anh nhận định kèm theo nhiều tính từ mô tả sự chênh lệch trình độ giữa hai đội như “out trình”, “quá khác biệt”, “xứng đáng”...

Thực tế 7CL đã khởi đầu không đến nỗi nào và gây nhiều khó dễ cho OXG trong hai maps đấu đầu tiên. Đặc biệt ở map Đặt Bom khởi động hai loạt Bo5, dù bị nhà vô dịch Việt Nam dẫn trước 0-3 nhưng bằng cách nào đó, 7CL vẫn tìm cách gỡ ngược thành 5-5 trước khi thất bại 5-6.

Đáng tiếc là 7CL đã không thể duy trì được sự tập trung và nhiệt huyết và khiến cho bốn maps đấu còn lại trở thành cuộc chơi của riêng OXG.

“Bọn mình chưa khởi động kỹ càng ở hai maps đầu tiên. Bên cạnh đó, mình cũng không lựa chọn súng phù hợp. Sau hai maps đó, tinh thần của bọn mình đã lên đáng kể và không còn chịu áp lực của trận Chung kết Tổng nên cả đội phối hợp ăn ý với nhau hơn”, Let1na, sniper để lại nhiều ấn tượng trong nửa sau loạt Bo5 thứ hai, chia sẻ.

Sự vượt trội của OXG so với 7CL nói riêng và phần còn lại của Call of Duty: Mobile Tournament nói chung tới từ màn trình diễn chói sáng của Jzin với những pha xử lý shotgun miễn chê.

“Theo mình Jzin xứng đáng nhận MVP giải này vì bạn ấy có nhiều pha di chuyển hay để đem lại lợi thế cho team. Jzin vẫn sắm vai người hùng trong trận Chung kết Tổng với công lớn ở những pha bắt người”, Smile, đội trưởng OXG kiêm người lên chiến thuật và kêu gọi trong team.

“Theo mình thì 7CL là một đội hình toàn những người trẻ nên tiềm năng phát triển của họ vẫn còn xa”, đội trưởng OXG nói. “Nếu các thành viên trong đội không bỏ bê luyện tập thì mình nghĩ OXG vẫn là một trong những đội mạnh nhất Call of Duty: Mobile VNG đến ít nhất là hết năm sau. Nếu giải Call of Duty: Mobile World Championship 2020 được tổ chức thì mình nghĩ OXG sẽ cán đích hạng 6/8 đội tham gia.”

“Năm sau thì thành viên thứ sáu của OXG là Tiny vừa tròn 18 tuổi để thi đấu thì mình tin bọn mình sẽ còn mạnh hơn nữa”, Let1na tự tin.

Call of Duty: Mobile Tournament là giải đấu chính thức đầu tiên OXG thi đấu với tên gọi và thành viên mới. Dù cho rằng “Chung kết Tổng không hề dễ dàng và kịch tính” nhưng Smile vẫn cảm thấy hài lòng về kết quả, quá trình tập luyện chăm chỉ của cả đội và đặc biệt là màn ra mắt “không có gì để bình luận” của BaeMinn.