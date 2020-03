Cửa hàng game lâu đời GameStop sắp đóng thêm 320 chi nhánh

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, y bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới đang lan truyền thông điệp: "We stay at work for you. Please stay at home for us"; thì các hot streamers của cộng đồng game thủ Việt cũng hoạt động tích cực như muốn nói với cộng đồng game thủ rằng: "Hãy ở nhà, có chúng tôi đồng hành cùng các bạn!"