FIFA Online 4 giới thiệu mùa thẻ Team of The Season 2020

Vừa qua, FIFA 20 và FIFA Online 4 đã cho ra mắt loạt thẻ cầu thủ Team of The Season (TOTS). Được biết TOTS là một truyền thống của FIFA Ultimate Team và FO4, nơi tập hợp những cầu thủ đã thi đấu xuất sắc trong suốt mùa giải. Dẫu mùa giải 2019-2020 đã bị tạm hoãn vì COVID-19, nhưng FIFA vẫn cho ra mắt 20TOTS nhằm vinh danh những cầu thủ đã cống hiến hết mình cho bóng đá thế giới

Team of The Season là gì?

Team of The Season là một thuật ngữ được sử dụng trong FIFA Ultimate Team để chỉ mùa thẻ đặc biệt tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ngoại trừ những siêu sao quen thuộc thường luôn luôn đạt phong độ cao và sở hữu nhiều thẻ cầu thủ xịn như Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, vv… đây còn là cơ hội cho những cầu thủ ít nổi tiếng hơn như Ben Yedder, Kovacic, Ndidi, vv… được nâng cấp chỉ số để đủ sức đối đầu với các siêu sao.

Kể từ năm 2019, FIFA Online 4 cũng bắt đầu ra mắt loạt thẻ 19TOTS với concept giống như FIFA truyền thống. Năm 2020 cũng không ngoại lệ, FIFA Online 4 vừa tiết lộ danh sách những cầu thủ 20TOTS nhưng lại chưa công bố chỉ số, điều này đã mang đến sự tò mò rất lớn cho người chơi.

Team of The Season năm nay có gì hot?

Cách sở hữu 20TOTS miễn phí

Ngoài ra, với Team of The Season năm nay, NPH Garena cũng mang đến cơ hội cho game thủ FIFA Online 4 trực tiếp tham gia bình chọn danh sách 23 cầu thủ Team of The Season được yêu thích nhất tại máy chủ Việt Nam.