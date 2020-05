Game anime Goddess Of Genesis sắp thử nghiệm, có hỗ trợ tiếng Việt

Goddess Of Genesis là sản phẩm game di động chiến thuật thu thập thẻ bài với lối chơi đánh theo lượt do ZlongGames sản xuất và phát hành. Trò chơi đã vừa mở cửa đăng ký sớm cho khu vực Đông Nam Á và dự kiến sẽ sớm ra mắt trong tháng 5 này.

Bước vào thế giới Goddess Of Genesis, người chơi có thể chiêu mộ các nhân vật huyền thoại như Lucifer, Cô bé quàng khăn đỏ, Athena, Gabriel và nhiều nhân vật nổi tiếng trên truyện, phim để thành lập nhóm tham gia chiến đấu. Mỗi nhân vật có những kỹ năng và khả năng chiến đấu độc đáo riêng. Game thủ cần có sự tính toán và chọn lựa phù hợp với team đấu của mình sao cho giành chiến thắng dễ dàng nhất.

Người chơi có thể triệu hồi dễ dàng các anh hùng SSR hiếm, không chỉ giúp nhanh chóng hoàn thành bộ sưu tập anh hùng của mình, mà còn đóng vai trò là trụ cột của đội của bạn khi sở hữu sức mạnh siêu phàm. Bên cạnh đó, thể thức và cơ chế chiến đấu trong game cũng tương đối đa dạng, khiến game thủ cảm thấy bớt nhàm chán hơn so với các game đánh theo lượt thông thường.

Được biết trong phiên bản thử nghiệm sắp tới tại Đông Nam Á, Goddess Of Genesis sẽ có hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt, do vậy các gamer đến từ Việt Nam chắc chắn sẽ dễ dàng trải nghiệm trò chơi hơn rất nhiều. Người chơi có thể tham gia đăng ký sớm Goddess Of Genesis tại đây.