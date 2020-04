Giải đấu 'Solo 1v1 - One For All' của LMHT quyên góp được hơn 110 triệu đồng vào quỹ chống dịch COVID-19

Liên Minh Huyền Thoại Nhà phát hành: Riot Games Nhà phát triển: Riot Games bình chọn Sau khi Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19”, đã có khá nhiều cá nhân cũng như tổ chức ủng hộ đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Từ các vận động viên thể thao, các ca sĩ cho đến cộng đồng game thủ đồng hành cùng ZaloPay kêu gọi lập quỹ hưởng ứng chiến dịch Chung tay cùng Việt Nam đẩy lùi đại dịch COVID-19. Và để hưởng ứng phong trào này, cộng đồng LMHT cũng đã có sự kiện tương tự. Theo đó, giải đấu "Solo 1v1 - One For All" của bình luận viên Hoàng Luân tổ chức vào cuối tuần qua nhằm gây quỹ từ thiện phòng chống dịch COVID-19 đã hoàn tất.

Giải đấu này được chiếu trực tiếp trên kênh YouTube của Hoàng Luân. Có thời điểm, buổi livestream đã có hơn 47.000 người theo dõi cùng lúc. Điều này minh chứng rằng cộng đồng LMHT cũng rất quan tâm và mong muốn được giúp sức để cùng nhau đẩy lùi dịch COVID-19.

"Solo 1vs1 One for All" là giải đấu có sự tham dự của 16 tuyển thủ VCS và streamer nổi tiếng trong cộng đồng LMHT . Bao gồm Optimus, Noway, Warzone, Dia1, Levi, Zeros, TH, Pake, Artifact, Celebrity, Yado, Hasmed, Bigkoro, Naul, Rika và PHT. Giải đấu 1v1 này được thi đấu theo thể thức BO3 (tức đấu 3 trận).

Sau 2 ngày thi đấu, giải đấu Solo 1v1 - One For All cũng tìm ra được nhà vô địch. Đó chính là Pake, tuyển thủ đường giữa của đội tuyển EVOS Esports. Sự kiện này đã có tổng cộng 1548 người đã ủng hộ với 1876 lượt quyên góp. Tổng số tiền quyên góp được là 112.931.868 đồng từ khán giả, cộng đồng fan hâm mộ LMHT nói riêng và esports nói chung.