Gunny Mobi: Bùng nổ cùng đại tiệc ‘Mừng gà lên 6’

Giữa rất nhiều sản phẩm game bắn súng tọa độ hiện nay, Gunny Mobi luôn giữ vững phong độ của mình khi liên tục mang đến cho người chơi những điều thú vị. Và trong dịp "Mừng gà lên 6" này, trò chơi còn mang tới nhiều sự kiện hấp dẫn hơn nữa.

6 năm vận hành là một quãng đường tương đối dài đối với một sản phẩm game mobile tại thị trường Việt Nam, thế nhưng, với Gunny Mobi vẫn luôn biết cách khiến người chơi bùng cháy. Đại tiệc ‘Mừng gà lên 6’này cũng không ngoại lệ.

Và đặc biệt, các gunner hãy giữ lại mã code may mắn 5 chữ số sau khi đăng ký tham gia đại tiệc thành công, để đi đến sự kiện siêu hấp dẫn ngay dưới đây nhé!

Chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max 128GB chính là phần thưởng khủng tại hoạt động Vòng quay may mắn, không chỉ có thế mà còn có các phần thưởng giá trị khác như: Tai nghe Airpod 2, Loa Bluetooth, áo thun Gunny Mobi,... tất cả đều là những phần quà vô cùng hấp dẫn. Các gunner hãy thử tưởng tượng về việc "bắn" Gunny Mobi trên chiếc iPhone 12 Pro Max, chắc chắn sẽ rất thú vị đó!

Để tham gia sự kiện này, gunner chỉ cần gửi mã số may mắn với cú pháp "Đăng ký vòng quay may mắn *Số may mắn*" vào inbox cho fanpage Gunny Mobi để đăng ký Vòng quay may mắn. Người trúng thưởng sự kiện này sẽ được ban tổ chức công bố vào buổi livestream 23.12.2020 sắp tới.