Intel Gamer Days 2021 - Gặp gỡ và giao lưu với game thủ, streamer

Trong Intel Gamer Days 2021 tại Việt nam, Intel đã kết hợp với các đối tác phần cứng như Dell, Gigabyte, Kingston, Lenovo, MSI, Western Digital, Predator, Republic of Gamers; nền tảng livestream NimoTV; cộng đồng Thinkview, cộng đồng Vietnam Gaming Setup cũng như hàng loạt game thủ nổi tiếng để lan tỏa và khơi dậy tinh thần lạc quan trong cộng đồng gaming nhằm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Với tinh thần “The Blue Team Call”, Intel Gamer Days Vietnam 2021 sẽ thiết lập sân chơi đa dạng với nhiều tựa game hấp dẫn song song với việc quảng bá Danh mục đầu tư trò chơi của Intel (đặc biệt là dòng laptop H45 và DIY Rocket Lake). Các hoạt động chính của Intel Gamer Days 2021 sẽ được công bố tại Fanpage Intel Vietnam với nội dung như bên dưới cùng sự trở lại của Modder Nhện Hổ Phách và bộ máy kì bí.

Tham gia: https://gamerdays.intel.vn/ Tìm hiểu thêm thông tin: https://www.facebook.com/IntelVietnam

· PUBG PC Clash of Stars Tournament: 01/09 – 15/09 - Giải đấu PUBG với sự xuất hiện của những Dream Team gồm những streamer và game thủ đã và đang làm mưa làm gió tại các giải đấu PUBG tại Việt Nam.

· Naraka Glory of Dragon Tournament: 01/09 – 25/09 - Giải đấu lớn nhất, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế dành cho cộng đồng Naraka Việt Nam. Giải đấu bao gồm Showmatch giữa các KoL/ Streamer/ Gamer thủ nổi tiếng (15/09) và giải đấu chính thức (17/09 - 25/09), hứa hẹn sẽ đem lại những trận đấu mãn nhãn và giải trí tuyệt vời.

· Intel Gamer Check: 04/09 – 15/09 – Cuộc thi dành cho các game thủ của Intel với những phần quà vô cùng hấp dẫn và thú vị.

· Friday Give-Away Day! : Toàn bộ các ngày thứ 6 hằng tuần trong tháng 9 - Cơn mưa quà tặng đến từ Intel & các đối tác đồng hành.

· Cosplay Challenge: 05/09 – 20/09 – Cùng đón xem những màn biến hình mãn nhãn đến từ các game thủ Intel.

· Intel Gamer Festival Night: 26/09 – Đêm hội với nhưng tiết mục đặc sắc và bất ngờ từ các nghệ sĩ/ nhóm nhảy nổi tiếng, cùng với sự xuất hiện và giao lưu cùng các game thủ kỳ cựu.

· Festival of Deals: Nhiều ưu đãi Gaming hấp dẫn tại đại lý của Intel từ 01/09 – 30/09 tại https://gamerdays.intel.vn/

Một loạt các hoạt động với các đối tác trong hệ sinh thái của Intel sẽ cùng tiến tới sự kiện Intel Gamer Festive Night cùng việc quảng bá ngàn trăm ưu đãi từ đối tác của Intel.

Điều đặc biệt trong Intel Gamer Days 2021 là sự xuất hiện của linh vật Try Hard The Cat (hay còn gọi là Mèo Try Hard) với phiên bản độc quyền chỉ có tại Việt Nam. Thông qua linh vật này, Intel mong muốn mọi game thủ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn có thể giữ được tinh thần thép, máu lửa và niềm tin vào chính mình.