Màn hợp tác hoành tráng từ Free Fire và series phim Money Heist: Phi vụ triệu đô

Trải nghiệm Phi Vụ Kế hoạch Đảo Quân Sự ngay từ khi bạn đăng nhập vào Free Fire

Người chơi sẽ gặp vị Giáo Sư nức tiếng cùng với bản kế hoạch ngay từ khi vào trò chơi. Ngay từ sảnh chờ, máy bay đến cả hòm thính đều được đổi sang thiết kế đặc biệt theo bộ phim Phi Vụ Triệu Đô.

Tham gia Phi Vụ Kế hoạch Đảo Quân Sự cùng tất cả các nhiệm vụ in-game Phi Vụ Triệu Đô hoàn toàn mới

Sự kiện Máy In Phiếu nhận skin súng AN94 Triệu Đô độc quyền

Người chơi có thể tham gia vào sự kiện đặc biệt Máy In Phiếu và nhận các phần quà độc quyền, hấp dẫn theo các mốc phiếu in được. Người chơi có thể “tăng hiệu suất” Máy In Phiếu bằng 3 cách khác nhau: (1) hoàn thành nhiệm vụ in-game, (2) nhận trợ giúp từ bạn bè, và (3) thu thập thêm Huy Hiệu Nhiên Liệu rơi ngẫu nhiên trong trận. Càng tăng “hiệu suất”, chiếc máy sẽ càng “in” được nhiều lượng phiếu hơn! Liệu tất cả người chơi có thể đạt được con số mốc 999.999 phiếu trước ngày 22/9?

Trang bị cho nhân vật bằng hàng loạt trang phục đẹp mắt từ bộ sưu tập độc quyền Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô

Người chơi giờ đây có nhiều sự lựa chọn hơn khi trang bị cho nhân vật với bộ sưu tập mới nhất Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô.

Bộ sưu tập gồm có bộ jumpsuit Phi Vụ Triệu Đô huyền thoại của seri phim và hai bộ trang phục đặc biệt được lấy cảm hứng từ sự kết hợp giữa Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô: Kiếm Khách và Nữ Kiếm Khách, cùng Phi Vụ Free Fire.

Trang phục Kiếm Khách và Nữ Kiếm Khách

Trang phục Phi Vụ Free Fire

Chế độ chơi mới hấp dẫn, Phi Vụ Triệu Đô, sẽ chính thức có mặt từ ngày 19.9

Chế độ chơi Phi Vụ Triệu Đô mới

Trong chế độ chơi Phi Vụ Triệu Đô giới hạn này, hai đội 4 người chơi sẽ cùng chiến đấu tại cuộc đua gay cấn, đội nào in được nhiều phiếu hơn trong quãng thời gian yêu cầu sẽ là đội Chiến Thắng. Người chơi sẽ thu thập “phiếu” bằng cách chiếm và khởi động các Máy In Phiếu xuất hiện trên bản đồ. Khi chiếc Máy In Phiếu bị chiếm, họ sẽ cần bảo vệ khu vực xung quanh nó nếu không sẽ dễ dàng bị đối thủ “cuỗm” mất chiếc máy. Đội đạt được mốc ”phiếu” yêu cầu hoặc “in” được nhiều nhất trước khi hết giờ sẽ là đội thắng cuộc.

Hãy chú ý thực hiện các yêu cầu hàng ngày của Giáo Sư trên trang sự kiện Kế hoạch Đảo Quân Sự

Người chơi có thể tìm thấy tất cả các thông tin của bản Kế hoạch Đảo Quân Sự trên fanpage Facebook hoặc trang sự kiện chính Kế hoạch Đảo Quân Sự. Từ đây, người chơi có thể thưởng thức tập đầu phiếu của bộ phim kỹ xảo hành động về quá trình “thu nhập” các nhân vật Free Fire của vị Giáo Sư và bản kế hoạch cho phi vụ hoành tráng tiếp theo của anh ta.

Trang website sự kiện Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô

Người chơi còn được tham gia thêm vào chuỗi video tương tác, nơi họ sẽ tự khám phá chuyến phiêu lưu và kết quả cuối cùng bằng lựa chọn của mình. Người chơi có thể chia sẻ kết quả của họ và nhận thêm các phần quà ingame giá trị.

19.9 - Phi Vụ Hoành Tráng nhất sẽ tiến hành bước cuối cùng

Cuối tuần này, người chơi Free Fire trên thế giới đã được Giáo Sư giao cho nhiệm vụ thâm nhập và giải cứu Maxim, trong lúc đang tiến hành in lượng phiếu. Maxim đã bị bắt cóc trong lúc phi vụ diễn ra, và giờ đây chỉ có những người đồng đội mới có thể cứu cậu ấy.

Để tham gia nhiệm vụ giải cứu Maxim, người chơi cần:

- Đăng nhập Free Fire ngày 19.9 và sở hữu ngay trợ thủ Thám Tử Panda và skin độc quyền Phi Vụ Panda vĩnh viễn miễn phí.

- Thu thập “HH Triệu Đô” tại Hòm Xác của hạ kẻ thù sau khi hạ thành công từ ngày 19/09 đến 22.9. Sau khi thu thập đủ lượng HH Triệu Đô, người chơi sẽ nhận FREE hành động Khá Đẹp vĩnh viễn.

- Tham gia vào chế độ chơi đặc biệt mới - Phi Vụ Triệu Đô, 2 đội chơi 4 người sẽ cùng chiến đấu để chiếm lấy các máy in phiếu trên bản đồ và in lượng phiếu nhiều nhất có thể trong thời gian cho phép. Chế độ chơi này chỉ diễn ra từ 19.9 đến 22.9.

Bộ skin trợ thủ Phi Vụ Panda được tặng free toàn server khi đăng nhập ngày 19/09

Tập 3 của series phim kỹ xảo Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô đã chính thức lên sóng

Tập 3 và cũng là tập cuối của series phim kỹ xảo đã chính thức lên sóng! Giờ đây tất cả đã nắm được lý do mà Giáo Sư lại tập hợp các nhân vật Free Fire và lên bản kế hoạch hoành tráng này.

Trong 2 tập trước, chúng ta đã biết được Giáo Sư có nhắc đến việc “giành lại những thứ bị đánh cắp”, tại “phi vụ hoành tráng nhất mà bạn từng được tham gia…Kế hoạch Đảo Quân Sự”.

Ở tập cuối, Giáo Sư sẽ giành lại số phiếu 180 triệu phiếu - tất cả có được từ chất cấm, cá cược, và bóc lột - và vạch ra bản kế hoạch chi tiết. 6 nhân vật Free Fire sẽ là những cộng sự đắc lực nhất trong bản kế hoạch lần này của Giáo Sư, và tất cả sẽ phải phối hợp đồng đều với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Liệu phi vụ có thành công, hãy đón xem!

Chính thức ra mắt tập cuối của bộ kỹ xảo Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô

Hãy cùng đếm ngược chuỗi sự kiện Free Fire x Phi Vụ Triệu Đô với rất nhiều các hoạt động và sự kiện hấp dẫn tại: