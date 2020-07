New Zealand xây dựng trung tâm thi đấu eSport chất lượng cao

Nơi đây quy tụ những đội tuyển eSport và một số cộng đồng game khác như Standing Fierce. Chia trẻ trên tờ Forbes, ông David Douglas, Giám đốc cộng đồng Standing Fierce cho biết: “Tại đất nước Kiwi, eSport đang phát triển rất sôi động. Chứng kiến ngành công nghiệp eSport thiết lập trụ sở tại cái nôi của thể thao New Zealand bên cạnh những người khổng lồ của văn hóa quốc gia như All Blacks và BLACKCAPS, thực sự rất thú vị đối với chúng tôi. eSport tại New Zealand có tiềm năng rất lớn và có một địa điểm như thế này không chỉ là nơi cho những game thủ chuyên nghiệp luyện tập, mà còn giúp phát triển các tài năng và động đồng yêu thích eSport địa phương”.