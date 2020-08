Nghiên cứu mới cho thấy game giúp phát triển khả năng đọc viết và sức khỏe tinh thần

Nhiều game thủ thành danh có thể sẽ đồng tình với những phát hiện này, vì tương tác xã hội trong game trực tuyến và những chi tiết liên quan đã thu hút người chơi trong nhiều thập kỷ. Ngày nay, gần như mọi nền tảng game lớn đều cung cấp cách để người chơi gặp gỡ những người khác có chung sở thích và những câu chuyện trong các trò chơi như The Last of Us 2 ngày càng kịch tính, có thể nói là cạnh tranh trực tiếp với các định dạng kể chuyện cũ hơn như sách và phim