Những bí mật trong chế độ zombies của Call Of Duty: Black Ops Cold War có thể bạn chưa biết

Một trong số ít những quả trứng Phục sinh mà không cần phải làm nhiệm vụ trong Die Maschine là một meme. Để kích hoạt trứng Phục sinh này, người chơi cần bắn 5 quả cầu màu xanh dương ẩn xung quanh phòng Particle Accelerator. Người chơi sẽ được dịch chuyển vào Dark Aether - cụ thể là phòng Particle Accelerator.

Tại đây người chơi sẽ được chứng kiến một nhóm zombie tái hiện lại meme có điệu nhảy khiêng quan tài nổi tiếng.

Trong chế độ Dead Ops Arcade mới, người chơi sẽ nhìn thấy tòa nhà đổ nát trước mặt được bao phủ bởi graffiti từ trên xuống dưới. Cosmic Silverback là trùm cuối của màn 40 trong chế độ Dead Ops Arcade mới. Nhân vật đặc biệt này rất được người chơi háo hức săn đón một phần vì độ quý hiếm một phần vì cốt truyện đặc biệt trong đó Cosmic Silverback là một con khỉ được cho là được đưa vào không gian để thí nghiệm, chính vì vậy nó có sức mạnh và tốc độ siêu phàm sẵn sàng cho người chơi “lên bờ xuống ruộng".

Hầu hết mọi bản đồ Zombies kể từ phần đầu đều có một bài hát bí mật để lấp đầy không gian tối tăm đáng ngại của bản đồ Zombies như một yếu tố “ nghệ thuật ". Để kích hoạt bài hát này người chơi cần phải tìm thấy 3 vật giống nhau trên bản đồ đó. Tương tự trong Die Maschine, khi người chơi tìm được 3 cuộn băng thì bài hát "Alone" của Kevin Sherwood sẽ bắt đầu phát.

Có rất nhiều hình vẽ bậy trong Die Maschine. Những hình graffiti này không chỉ được vẽ đầy trên tòa nhà đầu tiên mà người chơi đi qua mà thậm chí chiếc máy bay bị rơi bên cạnh tòa nhà cũng có hình vẽ trên đó và những tảng đá bên cạnh máy bay cũng chung số phận bị vẽ bậy nốt. Đây là kiểu hình ảnh của trò chơi arcade cổ điển được gọi là The House of The Dead, một trong những game tiêu diệt zombie đầu tiên.