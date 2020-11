Oxygen Esports với tham vọng nâng tầm Call of Duty: Mobile VN

Sáu đội tuyển xuất sắc nhất vượt qua các vòng đấu loại kéo dài trong ba ngày đã góp mặt tại Vòng Tứ kết của giải đấu Call of Duty: Mobile trị giá 60 triệu đồng. Tại đây, họ sẽ có dịp thử sức với hai đội khách mời Oxygen Esports (OXG) và ProGK - nhà vô địch và Á quân tương ứng tại giải Vô địch Quốc gia hạ màn hồi đầu tháng 9.

Trong đó, OXG là cái tên khiến tất cả đối thủ phải e ngại bởi bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ từ khi Call of Duty: Mobile được phát hành tại Việt Nam vào tháng 4.

Hiện tại huy hoàng

OXG tiền thân là GoodGenius (GG) được thành lập vào tháng 12/2019 gồm toàn những thành viên leo top rank ở phiên bản global nhờ sự tập hợp của đội trưởng Vũ “Smile” Khắc Nam.

Smile đã kinh nghiệm 12 năm chơi game bắn súng và có niềm yêu thích đặc biệt với thể loại FPS. Trước khi đến với Call of Duty: Mobile, chàng trai sinh năm 1995 đã từng thi đấu CrossFire Legends đỉnh cao - bộ môn đã giúp Smile được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng với vai trò 1/5 tuyển thủ của đội tuyển số một Việt Nam, Ahihi Team.

Thậm chí, Ahihi còn được vinh danh là Á quân CF Legends thế giới nhờ thành tích về nhì tại giải đấu CrossFire Stars (CFS) 2018 - giải đấu trị giá 30,000 USD được tổ chức tại Nam Kinh, Trung Quốc hồi tháng 12/2018.

Chuyển sang Call of Duty: Mobile - “một tựa game mới lạ sở hữu tiết tấu nhanh và khác biệt so với phần còn lại”, theo lời Smile - anh đã ngay lập tức để lại dấu ấn. Smile đã trở thành game thủ đầu tiên đạt mức rank Legendary (cao nhất trong hệ thống xếp hạng) ở phiên bản Call of Duty: Mobile Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc như vậy, Smile đã dẫn dắt GG trở thành tên tuổi sừng sỏ nhất trong cộng đồng Call of Duty: Mobile Việt Nam. Bằng chứng là họ đã chiến thắng 10/11 giải Clan Đại Chiến với đỉnh cao là chức Vô địch Quốc gia - giải đấu trị giá 200 triệu đồng, nơi GG “làm cỏ” mọi đối thủ với 17 trận bất bại để hiên ngang đăng quang với 80 triệu đồng tiền thưởng.

Khi được hỏi đâu là bí quyết giúp GG thống trị Call of Duty: Mobile Việt Nam, Smile trả lời là do tất cả các thành viên đều dành ra tối thiểu 2-3 giờ đồng hồ mỗi ngày luyện tập trong rank và “sức mạnh tình bạn”.

“Từ ngày thành lập GG, mọi người trong team đã tin tưởng và giao lại trọng trách call team cho tôi. Bởi thế, cả team luôn hiệp lực đồng tâm trong mọi hoàn cảnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất”, Smile chia sẻ.

“Màn trình diễn của GG là quá khủng khiếp và lúc nào cũng ổn định”, tân binh Nguyễn “BaeMinn” Thành Công (đổi tên từ JustBeMe) nhận xét về những người đồng đội mới. “Xét theo từng game thì GG cũng bộc lộ đôi chút sở hở nhưng sau đó họ luôn biết cách bọc lót và rất nhanh tìm ra được điểm yếu của đối phương để khai thác vào đó.”

Không thiếu ngôi sao

“Team của bọn tôi không phải là tập hợp gồm toàn các thành viên ‘tay to’”, đội trưởng Smile khẳng định.

Ngoài Smile, GG còn sở hữu Phạm “CokeMie” Minh Hiệp - người từng rất nổi danh trong một tựa game FPS mobile khác cách đây vài năm. Nếu như Smile được coi là bộ não thì CokeMie chính là động cơ, nguồn cảm hứng bất tận của GG.

Anh chàng đã chiến thắng cả ba sự kiện Cao Thủ Đối Chiến do VNG tổ chức và là niềm hy vọng lớn lao của GG trong những tình huống đọ kỹ năng trong mỗi trận đấu Call of Duty: Mobile.

“CokeMie là một người em tôi đã quen từ năm 2016 và cùng nhau thi đấu quốc tế tại Trung Quốc”, đội trưởng Tùng Andy của ProGK đánh giá về ngôi sao của GG. “CokeMie là một người lễ phép, biết trên biết dưới, phong cách thi đấu kỷ luật, bài bản, đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu. Dù mới được bổ sung vào GG cách đây hai tháng nhưng CokeMie đã tạo tầm ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi chung. Nguy hiểm hơn thế, cậu ấy còn là nhân vật nguy hiểm nhất mà ProGK cần phải đề phòng.”

Cũng theo Tùng Andy, dù GG không có được sự phục vụ của tài năng trẻ “TinyAndy” tại Call of Duty: Tournament nhưng họ “vẫn rất đáng gờm” nhờ có sự thay thế xứng đáng là BaeMinn - “một tay súng có tiếng trong cộng đồng Call of Duty: Mobile Việt Nam.”

Trận thua tại Chung kết Vô địch Quốc gia đã là lần thứ 9/10 BaeMinn chịu khuất phục trước GG. BaeMinn cho biết anh chuyển sang GG bởi “cách bắn và chiến thuật không hợp với ProGK” và hai bên đã có sự ăn ý vì đã chơi cùng nhau từ những phiên bản global đầu tiên.

Dù thừa nhận bản thân đã “mất rất nhiều thời gian để bắt kịp với các thành viên” nhưng BaeMinn cho rằng anh đang hòa nhập “khá ổn” để sẵn sàng cho màn ra mắt vào cuối tuần này.

“Tôi chuyển đi có thể sẽ khiến ProGK thay đổi ít nhiều về lối chơi. Có thể tôi sẽ đoán bắt được họ một ít nhưng không phải tất cả”, BaeMinn dự đoán anh sẽ có cơ hội lớn đối đầu với những người đồng đội cũ tại trận Chung kết của Call of Duty: Tournament.

Tương lai tươi sáng

GG đã trở thành team Call of Duty: Mobile Việt Nam chuyên nghiệp đầu tiên nhận được tài trợ từ tổ chức thể thao điện tử Bắc Mỹ và chính thức đổi tên gọi thành OXG vào ngày 10/11. Ngoài Call of Duty: Mobile, OXG còn đang vận hành nhiều đội tuyển ở các bộ môn esports gồm Rainbow 6 Siege, Rocket League, VALORANT, Fortnite, Hearthstone và MTG: Arena.

“Việc nhận được tài trợ của một tổ chức nước ngoài như Oxygen Esports là một bước tiến lớn đối với cả team nhưng đó mới chỉ là những bước khởi đầu”, Vũ “Let1na” Trần Triều Khoa, một trong số những trụ cột của OXG, nói.

“Cả team sẽ cố gắng hơn nữa để gặt hái những thành tích cao hơn như những giải đấu nước ngoài được tổ chức vào năm sau và khẳng thực lực của Call of Duty: Mobile Việt Nam với các khu vực lớn khác trên thế giới.”

OXG là 1/8 đội tuyển đủ điều kiện tham gia giải đấu lớn nhất năm nay - Call of Duty Mobile World Championship 2020 với tổng giá trị giải thưởng đạt 750,000 USD, dự kiến được tổ chức offline tại Los Angeles, Mỹ - nhờ chức vô địch Việt Nam.

Nhưng do dịch bệnh đang hoành hành, họ và bảy đội còn lại vẫn chưa được BTC Activision cập nhật thông tin về giải đấu suốt hai tháng qua. Trong bối cảnh mọi thứ còn đang rất mơ hồ, OXG sẽ hướng tới chức vô địch Call of Duty: Tournament để ăn mừng cho màn ra mắt tên gọi mới.

“Bọn tôi sẵn lòng tham dự mọi giải đấu không cần biết lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để cống hiến cho người xem”, Smile tuyên bố.

“Lúc nào chúng tôi cũng đặt mục tiêu vô địch. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ tìm hiểu lý do tại sao thất bại và khắc phục sai lầm thay vì bỏ cuộc một cách hèn nhát”, BaeMinn phát biểu.

Call of Duty: Tournament cũng là dịp hiếm có để OXG nói riêng và tất cả các đối thủ còn lại nói chung cọ xát với format gần như tương tự giải đấu Call of Duty: Mobile Vô địch Thế giới - với điểm nhấn là free role thay vì khóa chặt vị trí thi đấu như những sự kiện trước đó.

“Chắc chắn các đội sẽ thoải mái hơn và sẽ có nhiều chiến thuật đa dạng được thực hiện”, Smile cho hay anh sẽ chuyển từ vai trò call team “bị hạn chế rất nhiều mặt” sang “săn người” đúng với phong cách chơi giúp anh nổi danh trong cộng đồng.