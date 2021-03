PUBG Mobile mừng sinh nhật 3 tuổi, tặng iPhone 12 Pro Max cho game thủ

Như đã biết, trong tháng 3.2021 này, PUBG Mobile phiên bản quốc tế sẽ kỷ niệm 3 năm ra mắt. Với lối chơi bắn súng sinh tồn đầy hấp dẫn, có thể nói rằng PUBG Mobile đã gặt hái được nhiều thành công trong suốt 3 năm hoạt động vừa qua, tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn cho game thủ.

Mới đây, để chào mừng kỷ niệm 3 năm ra mắt, PUBG Mobile đã công bố một sự kiện cộng đồng mới có thời gian tham gia trước ngày 19.3.2021.

Tên của sự kiện là The History of PUBG Mobile. Sự kiện nhằm mang đến cơ hội cho cộng đồng người chơi thể hiện những kỷ niệm đẹp nhất của mình đối với sản phẩm game battle royale do Tencent sản xuất.

Người chơi cần tạo một video dài ít nhất 30 giây giới thiệu quá trình đi lên của trò chơi hay tình cảm mà game thủ dành cho sản phẩm này. Nội dung của video sáng tạo sẽ theo hướng kể chuyện, về hành trình của trò chơi cũng như những trải nghiệm mà game thủ đã gắn bó với tựa game di động ra mắt từ năm 2018.

Đặc biệt, khi tham gia sự kiện này, người chơi sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng vô cùng giá trị. Chi tiết giải thưởng như sau:

Giải nhất: iPhone 12 Pro Max

Giải nhì: iPhone 12

Giải ba: iPhone SE

Giải tư: UC trị giá 100 USD

Giải năm: UC trị giá 50 USD

Các game thủ cũng cần lưu ý rằng video đảm bảo thời lượng tối thiểu 30 giây và được tải lên YouTube sau đó gắn thẻ #PUBGMAnniv3rsary. Người chơi cũng cần chia sẻ video đã tải lên trên các mạng xã hội như Facebook và Instagram. Các bài dự thi video phải được gửi kèm theo hashtag trước ngày 30.3. Tất cả các video mà người chơi gửi sẽ được đánh giá và chấm điểm bởi team phát triển cộng đồng PUBG Mobile.