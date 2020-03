Rainbow Six Siege miễn phí vào cuối tuần này

Sau sự kiện giải đấu Six Invitational 2020, cộng đồng Raibow Six Siege tiếp tục sôi động vào cuối tuần này khi Ubisoft công bố sẽ mở cửa miễn phí trò chơi trong ba ngày, mở ra cơ hội mang đến nhiều người chơi mới. Theo đó, giai đoạn này sẽ kéo dài từ hôm nay (05.03) đến hết chủ nhật (08.03), áp dụng cho các phiên bản Rainbow Six Siege trên cả ba hệ máy PC, PS4, Xbox One.

Bên cạnh việc được trải nghiệm miễn phí, Rainbow Six Siege cũng cung cấp không giới hạn toàn bộ bản đồ, chế độ chơi và 20 nhân vật cơ bản của game. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, giá niêm yết và một số bản nâng cấp của trò chơi như Deluxe, Gold, Ultimate Editions... được giảm giá lên đến 70%. Đợt giảm giá này sẽ kéo dài đến hết 18.03.